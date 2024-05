Cankarjeva nagrada Denisu Škofiču za pesniško zbirko Tuskulum

V Cankarjevem domu na Vrhniki so razglasili dobitnika Cankarjeve nagrade za najboljše literarno delo preteklega leta. Žirija v sestavi Mateja Pezdirc Bartol, predsednica, ter člani Alenka Koron, Simona Semenič, Igor Divjak in Tomaž Toporišič, jo je dodelila Denisu Škofiču za pesniško zbirko Tuskulum (Cankarjeva založba).

»V svoji tretji pesniški zbirki Tuskulum Denis Škofič nadaljuje samosvoje pesniško potovanje, ki ni povezano z nobeno izmed osrednjih slovenskih pesniških šol. Tuskulum, ki pomeni zavetišče, je predvsem njegov lastni jezik, ki se razpira v različne govorne registre, spaja se z govorico ljudi, ki jih je srečal in jih srečuje na svoji življenjski poti, predvsem pa se v povezavi z naravo rodnega Prekmurja razpira mitološkim svetovom, legendam in bajkam. Te Škofič razgrajuje in predeluje v nove mite in nove metaforične možnosti.

Čutiti je, da je kot izkušen ribič natančen opazovalec narave. Različne plasti vodnih tokov, valovanje drevesnih krošenj ter pestro življenje živali pod vodo in na nabrežju se prelivajo v razgiban ritem njegovih verzov. A ta poezija ni eskapistična. V njenem središču je sodobni človek v postindustrijskem svetu, ki se ves čas spreminja. Domači miti se navezujejo tudi na številne sodobne literarne reference, tako domače kot tuje, in zavetišče ni nekaj, kar bi bilo dano samo po sebi, ampak si ga je treba s pesniškim delovanjem in trudom za boljše sobivanje vedno znova izboriti,« je v utemeljitvi zapisala žirija.

FOTO: promocijsko gradivo

Pesnik se je ob prejemu Cankarjeve nagrade navezal na avtorja, po katerem ta nosi ime, rekoč, da Tuskuluma ne bi bilo brez Cankarjevih Podob iz sanj. Tako kot on je razmišljal in se navezoval na vojno, na smrt; ko je zbirka nastajala, se je med drugim začela invazija na Ukrajino. Spomnil je tudi na dogajanje v Gazi in poudaril pomen literature pri nastavljanju ogledala človeštvu ter ohranjanju človeškosti.

V naboru petinštirideset del

Žirija je izbirala med petinštiridesetimi prijavami. Med njimi so bili zastopani vsi literarni žanri in zvrsti, v katerih je ustvarjal Cankar. V ožjem izboru za nagrado, ki tokrat znaša 7000 evrov, njena glavna donatorica pa je Občina Vrhnika, so bili romani Težka voda Pie Prezelj (Goga), Pričakovanja Anje Mugerli (Cankarjeva založba) in Gorica Mateje Gomboc (Miš) ter zbirka potopisov Na kraju zapisano Aleša Štegra (Beletrina).

Soustanovitelji nagrade so Slovenski center Pen, Univerza v Ljubljani, SAZU in ZRC SAZU. Podeljujejo jo od leta 2019. Doslej so jo prejeli Sebastijan Pregelj za roman V Elvisovi sobi (Goga), Gašper Kralj za roman Škrbine (/*cf), Simona Semenič za dramsko delo Tri igre za punce (Beletrina) in Mojca Kumerdej za kratkoprozno zbirko Gluha soba (Goga).