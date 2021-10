Čarovnice so še vedno med nami

V nadaljevanju preberite:



Nekdanja sodnica Urška Klakočar­ Zupančič je pred kratkim izdala­ literarni prvenec Gretin greh, ki se dogaja v 17. stoletju v Sevnici, njenem domačem kraju. Trenut­no ustvarja nov zgodovinski roman, ki je postavljen v čas ­epidemije kuge. Z njo smo se pogovarjali o prepletu cerkvenih in posvetnih oblasti, zlorabi obasti in sodstva za lastne koristi, ustrahovanju ljudstva s strani oblastnikov, o konjih in občasnih žarkih razuma, ki žarijo tudi v najbojl temačnih časih ter o uporu.