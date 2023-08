Časopisna kultura je veliko več kot listanje

V nadaljevanju preberite:

Pisateljica, ilustratorka in pravljičarka Alenka Spacal deluje pod okriljem zavoda Bajalka, za svoje ilustracije je prejela že več nagrad in nominacij. Njena aktualna slikanica Plastelinčica in časopis (2022) izstopa iz sorodnih izdaj, saj je posvečena časopisni kulturi in njenemu približevanju najmlajšim bralcem.