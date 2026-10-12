Častni gostje so se predstavili s trdoživim založništvom

Besedilo tretjega prizora tretjega dejanja Shakespearove Zimske pravljice ima zagonetne didaskalije, lokacijo dramskega dogajanja pa pojasnjuje vsega nekaj besed: Bohemia. Puščavska dežela blizu morja. Bardov geografski zdrs so Čehi uporabili za moto frankfurtskega nastopa: s simbolno razlago Češka – dežela na obali so preprosto poudarili povezanost češke literature z globalnim oceanom zgodb.

Češko častno gostovanje na 78. frankfurtskem knjižnem sejmu, ki so ga zaupali Moravski knjižnici v Brnu, je učinkovalo oblikovno elegantno in po ponujenih vsebinah relevantno, zgledovalo se je po zelo uspešnem češkem nastopu na knjižnem sejmu v Leipzigu pred sedmimi leti.

Torkovo slavnostno odprtje ni bilo niti najmanj dolgočasno ravno zaradi častne gostje sejma: z video­nagovoroma sta najprej pozdravila občinstvo​ Salman Rushdie in Elif Shafak, med govorniki so bili doslejšnji direktor sejma Juergen Boos, ki ga bo po enaindvajsetih letih nadomestil direktor založbe Carlsen Joachim Kaufmann, evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef, češki minister za kulturo Oto Klempíř in drugi. Med občinstvom so sedele tudi namestnica ukrajinske ministrice za kulturo Bogdana Lajuk, predsednica Mednarodne zveze založnikov Gvanca Jobava in poljska založnica Sonia Draga, predsednica Federacije evropskih založnikov.

Češka se je v Frankfurtu predstavila kot dežela na bregu globalnega oceana zgodb. Foto: Gian-Luca Heiser/frankfurtski knjižni sejem

Nelustrirani minister in poletje gorečih knjig

Češki založniki in gostje niso bili prepričani, ali bo minister za kulturo Klempíř kljub napovedi sploh nastopil, saj je znan po tem, da se rad izogne pojavljanju v javnosti. Nekateri češki gostje v dvorani so nosili priponke, na katerih je pisalo Kultura v nevarnosti, kar se je nanašalo na zdajšnjo češko kulturno politiko, ki pod Klempířem doživlja arbitrarne finančne reze. Ministrov nastop so pospremili žvižgi in glasni kriki nasprotovanja, tudi z glasnimi ugotovitvami »sramota«, eden od protestnikov je dvignil plakat, na katerem je pisalo, da je Klempíř antikulturni minister.

Zgražanju se je pridružila pisateljica Kateřina Tučková, ki je ministrovo omenjanje avtorjev v eksilu označila za skrajno ogabno zato, ker je bil v času totalitarnega režima sodelavec češke tajne policije. Češka lustracija očitno ni bila najbolj temeljita. Na ministrovo kolaborantstvo in na njegove različne selektivne varčevalne ukrepe je v govoru merila tudi ena od bolj znanih sodobnih čeških pisateljic Radka Denemarková, ki so jo na gala odprtje povabili sami organizatorji sejma.

Nastop je začela v nemščini z realistično opazko, da ministri za kulturo, ki uničujejo kulturo, pridejo in gredo, literatura pa ostane. Nadaljevala je s tožbo, da v češki vladi zdaj sedita nekdanja sodelavca češke komunistične tajne službe StB, češke različice službe državne varnosti, kar je seveda letelo na Klempířa, zdaj člana desničarske stranke Motoristi sebi, in češkega Trumpa, predsednika vlade ­Andreja Babiša.

»Naveličana sem poslušati, da bi morali ločevati politiko in literaturo. Ne, vse je politika,« je povedala Radka Denemarková, »današnje vprašanje je preprosto: odprta demokracija ali zaprta družba.« V nagovoru je posvarila pred erozijo demokratičnih vzorcev v prid ekonomskim koristim, populizmom, lažnim informacijam in jezikovnim manipulacijam oziroma sodobnim novorekom.

V okviru sejma je Javna agencija za knjigo Republike Slovenije soorganizirala tri dogodke s slovenskimi avtorji. Foto: Gian-Luca Heiser/frankfurtski knjižni sejem

Omenila je tudi cenzuriranje knjižnega gradiva v severnoameriških knjižnicah, uničevanje knjig od antičnega Rima do nacistične Nemčije, požige knjig v Sarajevu in zdaj uničevanje knjig in knjižnic v Ukrajini. »Kdor je moralen, ne more ostati zgolj opazovalec,« je dodala. Pred njo je nastopila zdaj v češčini pišoča Pražanka, ki je bila rojena in je odraščala v Kijevu, pesnica in prevajalka Marie Iljašenko. Prebrala je pesem o morju, med nastopom pa povedala, da so ruski raketni napadi samo letos poleti uničili trinajst milijonov ukrajinskih knjig, škoda, ki so jo utrpeli založniki, pa presega 25 milijonov evrov.

Ničodstotni davek na knjige

Evropski komisar Micallef je občinstvu na slovesnem odprtju sejma ponudil razmislek o vplivu umetne inteligence na založništvo. Poudaril je, da tehnološki razvoj ne bi smel škoditi človekovi kreativnosti. »Nisem prepričan, da bi se morali odločati med ustvarjalnostjo in tehnologijo, to bi bila lažna izbira. Naša naloga je zagotoviti, da bo tehnologija omogočala, da bo človekov glas slišan. Ustvarjalčevo delo mora biti zmeraj vidno, umetna inteligenca lahko pomaga pri ponavljajočih se nalogah, olajša ljudem eksperimentiranje, a nikdar ne bi smela odločati, kaj rečemo in zakaj nekaj izrečemo. Umet­na inteligenca mora pomagati, da bo evropske glasove slišati še dlje, a to ne pomeni, da bi morali biti vsi enaki.«

S kakšnim založništvom se je predstavila letošnja častna gostja? Najkrajši odgovor bi bil – s trdoživim. Programski odbor je v uradno delegacijo uvrstil 75 pisateljev različnih žanrov in zvrsti, poudarek je bil na avtorjih, katerih dela so bila v zadnjih letih prevedena v nemščino. Od leta 2024 je po besedah Martina Krafla, programskega direktorja češkega častnega gostovanja, v nemškem jeziku izšlo impresivnih 179 del čeških avtorjev.

Po podatkih zveze čeških založnikov in knjigotržcev so na knjižnem trgu med letoma 2024 in 2025 zaznali zmerno rast, predvsem pri prodaji zvočnih knjig, e-knjig in tuje literature, predsednik zveze Martin Vopěnka pa pozitiven rezultat pripisuje le eni, po njegovem mnenju odrešilni odločitvi. Od 1. januarja 2024 namreč na Češkem namesto desetodstotne obdavčitve velja ničelna stopnja davka na dodano vrednost za knjige, e-knjige in zvočne knjige.

Leta 2024 je 6321 založb izdalo okrog 12.100 knjižnih naslovov. Čehi so v Frankfurtu z zadovoljstvom navajali podatek, da so se le leto pozneje, opogumljeni z njihovim vzorom, za ničodstotni davek na knjige odločili na Danskem, kjer je do takrat vladala astronomsko visoka 25-odstotna obdavčitev knjig.

Nič kesanja, nič jasnosti

Med najbolj opaznimi pisateljskimi gostovanji v Frankfurtu je bil nastop Gisèle Pelicot, ki je pred številnim občinstvom predstavila nemški prevod avtobiografije Himna življenju: sram mora zamenjati stran (slovenski prevod Manje Simonič je izšel pri Mladinski knjigi in ima naslov Živim naprej). Z gostjo se je pogovarjala Lena Bopp, urednica feljtonov pri časniku Frankfurter Allgemeine. Gisèle Pelicot je povedala, da si ni nikdar mislila, da bo njena knjiga tako uspešna. Doslej je bila prevedena v dvaindvajset jezikov, si pa to razlaga kot identifikacijo bralk z vsebino, s trpljenjem.

Med najbolj opaznimi pisateljskimi gostovanji v Frankfurtu je bil nastop Gisèle Pelicot, ki je predstavila nemški prevod svoje avtobiografije. Foto: Gian-Luca Heiser/frankfurtski knjižni sejem

Ogenj in moč brezbesedilnosti

Triinsedemdesetletnica je dodala, da jo potovanja po svetu prepričujejo, da trpljenje in spolno nasilje nimata meja ali kulturnih ovir. Navrgla je, da bi se z nekdanjim možem, posiljevalcem in posrednikom pri posilstvih, nekoč rada srečala: »Nisem prepričana, da bom dobila razlago ali odgovor.« Omenila je, da z njim že leta ni govorila na štiri oči, in dodala, da takšno srečanje morda ne bi prineslo ne kesanja ne jasnosti. Kljub temu je pojasnila, da bi bilo neposredno soočenje z njim pomemben korak pri zaključevanju njene osebne poti.

Aleš Šteger med pogovorom z urednikom in založnikom Thorstenom Ahrendom v dvorani Evangeličanske akademije v Frankfurtu Foto: Igor Bratož

V okviru sejma je Javna agencija za knjigo Republike Slovenije soorganizirala tri dogodke s slovenskimi avtorji. V programu zmeraj odlično obiskanega festivala Odprte knjige, ki na različnih lokacijah po Frankfurtu poteka vzporedno s knjižnim sejmom, je v veliki dvorani Evangeličanske akademije nastopil eden od najbolj prevajanih sodobnih slovenskih pesnikov in pisateljev. V pogovoru z nemškim urednikom in založnikomje pred knjigoljubnim občinstvom spregovoril o svojem zadnjem romanu Ogenj, ki je avgusta s sofinanciranjem JAK izšel v nemškem prevodupri založbi Wallstein, o podrobnostih zgodbe in o spominu na tisto, kar je nekoč bilo. Prebral je tudi nekaj odlomkov.

Na nacionalni stojnici častne gostje sejma Češke je v pogovoru Tihe slikanice – glasne zgodbe nastopila slovenska ilustratorka Marta Bartolj. Pogovor z njo ter češko glasbenico in avtorico slikanic brez besedila Martino Trchovo je vodila češka ilustratorka in pisateljica Renáta Fučíková, sicer poznavalka področja, ki je začela pogovor z ugotovitvijo, da so se zgodbe pojavile že v prazgodovini na stenah votlin, najstarejše zgodbe pa najdemo danes v cerkvah, v katerih so upodobitve svetopisemskih zgodb lahko »brali« tudi nebralci.

Branje za dolgoživost

Prav tako na odru češke nacionalne stojnice je potekal pogovor Branje kot nacionalni šport: kako spodbujati branje in zakaj je poglobljeno branje danes tako pomembno, na katerem sta se ob moderiranju Guillauma Basseta, umetniškega vodje praškega festivala Svet knjig, pogovarjala Miha Kovač, profesor na ljubljanski filozofski fakulteti z založniško izkušnjo pri treh založbah, in Martin Vopěnka, pisatelj, ustanovitelj založbe Práh ter predsednik zveze čeških založnikov in knjigotržcev. Govornika sta navrgla kup anekdotičnih in drugačnih spoznanj ter uvidov, od tega, da so se v češki nacionalni kampanji za spodbujanje branja otrok in odraslih odločili za navijaško intonacijo in jo naslovili Beri za reprezentanco!, do tega, kot je povedal Vopěnka, da ima branje čudežno moč, saj tisti, ki berejo, statistično živijo 23 mesecev dlje od tistih, ki jih knjige ne zanimajo.

Miha Kovač in Martin Vopěnka v pogovoru z Guillaumom Bassetom na odru častne gostje sejma Češke. Foto: Igor Bratož

Kovač je predstavil nekaj vidikov Ljubljanskega bralnega manifesta, ki je leta 2023, v letu slovenskega častnega gostovanja v Frankfurtu, poudaril pomen poglobljenega branja, in dodal, da so v raziskavah za branje prav tako začeli uporabljati s športom povezano metaforiko, češ, branje je telovadba za možgane, berite knjige, če nočete biti lenuh na kavču. Pri tem branje ni zgolj zabava, ampak je treba najprej vložiti precej miselnega truda, da postane zabavno, šele potem vodi bralca nekam drugam. Nekatere študije so pokazale, da je bralna zmožnost povezana z inovativnostjo. »Ste opazili, da voditelji silnih družb v Silicijevi dolini to razumejo in svoje otroke pošiljajo v šole, kjer ni zaslonov?« Med zanimivejšimi opažanji je bila tudi Kovačeva ugotovitev, da v zadnjih dveh letih v Sloveniji lahko vidimo eksplozijo knjižnih klubov.