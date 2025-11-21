S Celjanko Almo M. Karlin na pot na knjižni sejem

Slogan 41. Slovenskega knjižnega sejma, ki bo prihodnji teden, je Branje je potovanje, ki ga je navdihnila letošnja osrednja literarna osebnost, to je Alma M. Karlin. Tako ni naključje, da je bilo za mesto v gosteh izbrano njeno rodno Celje, ki se mu je poklonila z romanom Maksimilijan Celjski. Celje, ki je tudi novopečeno Unesco kreativno mesto literature, bo predstavilo svojo kreativnost in ljubezen do besede na svoji stojnici in več dogodkih, kjer bo kraljevala ena največjih popotnic vseh časov.