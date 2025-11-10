  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Knjiga

    Slovenija z dvema mestoma literature postaja kulturna referenca

    Tudi Celje je po novem poleg Ljubljane med Unescovimi kreativnimi mesti, v katerih mreži so mesta iz več kot stotih držav.
    Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je dejal, da je naziv »veliko priznanje za vse, ki v Celju ustvarjajo in ohranjajo živ stik z besedo – za našo Osrednjo knjižnico Celje, Veronikino nagrado, Celjsko Mohorjevo družbo, literarne ustvarjalce, kulturne institucije in številne prostovoljce«. FOTO: Gregor Katič/arhiv MOC
    Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je dejal, da je naziv »veliko priznanje za vse, ki v Celju ustvarjajo in ohranjajo živ stik z besedo – za našo Osrednjo knjižnico Celje, Veronikino nagrado, Celjsko Mohorjevo družbo, literarne ustvarjalce, kulturne institucije in številne prostovoljce«. FOTO: Gregor Katič/arhiv MOC
    Špela Kuralt
    10. 11. 2025 | 05:00
    6:29
    Slovenija ima po novem dve Unescovi kreativni mesti literature. Celje se je s tem nazivom pridružilo 408 kreativnim mestom iz več kot stotih držav. Naziv je velika priložnost za mesto, kjer domuje najstarejša slovenska založba Celjska Mohorjeva družba, kjer je bila doma svetovna popotnica Alma M. Karlin in kjer podeljujejo Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko. Naziv je prišel pravi čas. Celje bo namreč mesto v gosteh 41. Slovenskega knjižnega sejma.

    Direktor Urada za Unesco in generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije za Unesco Gašper Hrastelj je za Delo poudaril, da je naziv priznanje tako za knežje mesto kot za Slovenijo, saj ta uspeh pomeni potrditev njene ustvarjalne pestrosti in močne kulturne identitete: »Slovenija z dvema Unescovima ustvarjalnima mestoma literature – Ljubljano in Celjem – utrjuje svoj položaj kot država bogate literarne in kulturne ustvarjalnosti. Naziva dokazujeta, da je slovenska literatura živa, pestra ter vpeta v trajnostni razvoj mest in skupnosti. Povezovanje obeh mest odpira nove priložnosti za mednarodno sodelovanje, kulturni turizem in promocijo slovenskega jezika v svetu. To je pomemben korak za večjo prepoznavnost Slovenije kot ustvarjalne in kulturno samozavestne države. Dve Unescovi mesti literature pomenita, da Slovenija postaja kulturna referenca v svetu – država, ki dokazuje, da lahko majhna skupnost s svojo ustvarjalnostjo vpliva na globalne kulturne tokove. To je strateška priložnost za državo, da okrepi svojo kulturno diplomacijo, turizem in trajnostni razvoj skozi umetnost in besedo.«

