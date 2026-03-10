Cesarstvo čutil in znakov

Oscar Wilde je dejal, da je Japonska čista izmišljotina. »Takšna dežela ne obstaja, takšnih ljudi ni. Japonci so preprosto le pojav nekega izpiljenega sloga, vrhunska umetnost.«

Barthes piše o hrani, o lepoti njene surovosti, o tem, kako je vse, kar je postavljeno pred jedca, vizualno popolno, obredno, fragmentirano. Opisuje Tokio, ki, kot pravi, ima sicer središče – cesarjevo palačo – a je to središče prazno. Vse mesto se vrti okrog prostora, ki je obenem prepovedan in nepomemben, skrit pod zelenjem. To velikansko mesto nima ulic in hišnih številk.