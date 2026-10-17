Četrt stoletja festivala Urška: Vsak vzpon se začne ob vznožju

V Slovenj Gradcu je bilo sinoči­ praznično. Na sklepni prireditvi­ Festivala mlade literature Urška­ je kot uršljanka slavila pesnica­ Ana Vida Resnik (2003), slavil je tudi festival sam, saj že četrt stoletja igra glavno vlogo pri oblikovanju novih generacij slovenskih avtorjev. Kaj Urška torej pomeni tistim, ki so se pod njenim okriljem predstavljali v preteklih letih, in kako nanjo gledajo uveljavljeni avtorski glasovi? Ko se oziramo po zgodovini festivala Urška, ki ga organizira JSKD, se pravzaprav oziramo po zgodovini slovenske literature kot takšne, kajti festival že desetletja kontinuirano spodbuja, razvija in predstavlja avtorje mlajših generacij, ki se – tudi zaradi festivala, saj si nagrajenec med drugim pribori možnost izdaje prvenca, pri nastanku katerega sodeluje aktualni ...