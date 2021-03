Čez blaten hrib privleči parnik

V nadaljevanju preberite:



- Na britanski založniški trg je leta 2014 stopila neodvisna založba, pri kateri je bil tedaj zaposlen le ustanovitelj in urednik Jacques Testard, zavezan izdajanju vrhunske in inovativne literature. V dobrih šestih letih delovanja se je založba Fitzcarraldo Editions razmahnila na štiri zaposlene, 70 knjig in 45 avtorjev, med drugim tudi Svetlano Aleksijevič, Olgo Tokarczuk, Elfriede Jelinek in Annie Ernaux ter mlade in izrazito drzne pisce, kot so Mathias Énard, Kate Briggs, Dan Fox, Claire-Louise Bennett, Camilla Grudova in drugi.



- »Naš cilj je izdajanje ambiciozne in inovativne sodobne pisave, izvirne in prevodne literature, ki raziskuje in razširja formalne in slogovne zmožnosti ter obravnava teme, ključne za sodobni čas,« povzema Jacques Testard.



- »Vsaka od objavljenih knjig je samostojno delo, ki – če parafraziram Roberta Calassa v L'impronta dell'editore – tvori eno od vezi verige oziroma člen kačastega zaporedja vseh založnikovih izdaj,« dodaja Testard.