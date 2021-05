Chanel No. 5 in rdeča Moskva

V nadaljevanju preberite:

Nedvomno je širše zanimanje javnosti za voh vzbudila knjižna uspešnica Patricka Süskinda Parfum iz leta 1985, v zadnjih štirih desetletjih pa je izšlo že nekaj ducatov knjig, ki obravnavajo to tematiko, vendar je voh še vedno najbolj zapostavljen od petih človeških čutov. Besedilo Karla Schlögla v nasprotju z večino drugih ne analizira vseh vidikov vonjav in dišav, temveč ostaja bolj v okviru družboslovnega oziroma kar ozko političnega. Tudi naslov je nekoliko zavajajoč, to nikakor ni univerzalna študija o razvoju in vlogi dišav v različnih zgodovinskih imperijih, marveč je knjiga bolj ali manj omejena na zgolj dve državi oziroma na dve osrednji protagonistki.