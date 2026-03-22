Chris Ware: Večino časa porabim za godrnjanje in obžalovanje

Chris Ware (1967) sodi med tiste,­ ki se lastne veličine na videz ne zavedajo in lahko morda prav zato ustvarjajo tako presežna, monumentalna dela. Ware je namreč eden od največjih in naj­vplivnejših striparjev na svetu, ki s svojimi deli ni le premaknil mej žanra, temveč je risoromanu tudi zagotovil mesto v literarnem panteonu.

Slednje je Waru, ki je poleg velikopoteznih stripovskih albumov podpisal tudi številne odmevne naslovnice za New Yorker, med drugim uspelo prav z risoromanom Jimmy Corrigan, najbrihtnejši poba na svetu, v izvirniku izdanem leta 2000, ki ga po zaslugi založbe VigeVageKnjige in prevajalke Vesne Velkovrh Bukilica kot prvo od njegovih del lahko prebiramo v slovenščini.