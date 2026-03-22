Chris Ware: Večino časa porabim za godrnjanje in obžalovanje

Chris Ware (1967) sodi med tiste, ki se lastne veličine na videz ne zavedajo in lahko morda prav zato ustvarjajo tako presežna, monumentalna dela. Ware je namreč eden od največjih in najvplivnejših striparjev na svetu, ki s svojimi deli ni le premaknil mej žanra, temveč je risoromanu tudi zagotovil mesto v literarnem panteonu.
Slednje je Waru, ki je poleg velikopoteznih stripovskih albumov podpisal tudi številne odmevne naslovnice za New Yorker, med drugim uspelo prav z risoromanom Jimmy Corrigan, najbrihtnejši poba na svetu, v izvirniku izdanem leta 2000, ki ga po zaslugi založbe VigeVageKnjige in prevajalke Vesne Velkovrh Bukilica kot prvo od njegovih del lahko prebiramo v slovenščini.
