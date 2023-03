V nadaljevanju preberite:

Rokopis z deli rimskega filozofa in državnika Marka Tulija Cicera, ki so ga iz univerzitetne knjižnice v Vroclavu ukradli v 60. ali 70. letih prejšnjega stoletja, so našli in vrnili v vroclavsko knjižnico.

Leta 2021 so rokopis identificirali zaposleni v univerzitetni knjižnici v ponudbi newyorškega antikvariata. Ohranjena dokumentacija, zlasti mikrofilm iz leta 1954, je omogočila temeljito primerjalno analizo izgubljenega in znova najdenega dela.