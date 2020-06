Čisti um, kritika, prevod in Kant

Integralni prevod Kantove Kritike čistega uma je izjemno veliko delo. Sama po sebi Kantova Kritika sodi med najpomembnejša filozofska dela novega veka, razumemo jo kot pomemben civilizacijski dosežek. Izšla je v dveh izdajah, prva je bila objavljena leta 1781, druga 1787, potem ko je bila prva izdaja že leto prej razprodana. Podlaga za slovenski prevod je bila druga izdaja, še točneje tudi izdaja v šestih zvezkih, ki jo je pri založbi Insel leta 1956 pripravil Wilhelm Weischedel in je 1974. v taki obliki izšla pri založbi Suhrkamp.



Kant je v predgovoru k prvi in drugi izdaji tega dela zapisal, za kaj gre. Gre za pretres dotedanje metafizike. Gre za vprašanje človeškega uma, ki upravlja spoznanja, je obremenjen z vprašanji, ki jih ne more zavrniti, »saj so mu zadana s samo naravo uma«. Toda tudi na ta ne more odgovoriti, kajti »presegajo vso zmožnost človeškega uma«. Gre za zagato, v kateri se um znajde brez svoje krivde. Um začne z načeli, ki se jim glede na izkustvo ne more ogniti. Vprašanja se sestavljajo in jih je vse več, zato se zateče k načelom, ki gredo onkraj izkustva. Pride v nejasnost in protislovja, pride na bojišče, ki se imenuje metafizika. Ta je bila sprva dogmatska in despotska, v notranjih vojnah se je izrodila v anarhijo. Skeptiki, ki jih ima za neke vrste nomade, so se borili z dogmatiki, največkrat neuspešno, toda Kantu se končno postavi vprašanje umske zmožnosti kot take. Zanimajo ga vsa spoznanja, za katera si um prizadeva »neodvisno od vsega izkustva«, to pa je že premislek o (nez)možnosti metafizike, o njenih virih, obsegu in principih.



Ko Kant sooči človekovo čutnost s spontanostjo razuma, pravzaprav pove, da je izkustvo pomembno, vendar ne tako, da bi lahko izključilo to, kar sicer sam po sebi počne razum. Točneje, osrednje vprašanje v Kritiki čistega uma zadeva sintetične sodbe a priori. Da bi to bolje pojasnili, si predočimo, da so sodbe, ki nastanejo na podlagi izkustva, te, ki jih imenujemo a posteriori. Njihova značilnost je, da niso analitične. Ko Kant sooči čutnost in razum, pove, da gre pri čutnosti za razširitev pojmov, pri razumu oziroma racionalizmu pa za (natančno) mišljenje. Eden drugemu in sama po sebi ne prideta nasproti, zato Kant predlaga odpravo obojega, to pa lahko stori v transcendentalnem idealizmu.

Kant in kopernikanski obrat

Da bi utemeljil svoj znameniti kopernikanski obrat, Kant najde primerjavo v matematiki in znanosti narave. Dotlej je veljalo, da se mora vse človeško spoznanje ravnati po predmetih. Predmet »zunaj« torej je, kakršen je, naš razum pa se mora približevati njegovi resnici in bistvu. Ob takem načinu seveda ni bilo mogoče doseči apriornih sodb. O predmetih tako ne bi mogli izvedeti nič skozi pojme, a priori, skozi nekaj, kar bi razširilo naše spoznanje.



Sodobna matematika in znanost narave sta postali to, kar sta, po izvedeni revoluciji, je zapisal Kant. Zato je problem rešil tako, da je obrnil pozicijo. Postavil je, »da se morajo predmeti ravnati po našem spoznanju, kar se tedaj že bolje sklada z iskano možnostjo spoznanja predmetov a priori«. Bilo je kot nekoč pri Koperniku: »Potem ko mu razlaga nebesnih gibanj nikakor ni hotela streči, če je privzel, da se celotna zvezdna truma vrti okoli opazovalca, je namreč poskusil, ali bi bilo nemara kaj bolje, če bi privzel, da se vrti opazovalec, zvezde pa bi pustil stati pri miru.«



Kritika čistega uma sledi temu obratu, v katerem se spoznanje ne ravna več po predmetih, temveč se predmeti ravnajo po spoznanju. V prvem delu transcendentalnega nauka o elementih v Kritiki Kant razdela transcendentalno estetiko, nato transcendentalno logiko in transcendentalno analitiko, sledi analitika načel, transcendentalna dialektika, v kateri razdela čisti um.

Kaj povezuje kategorije in zor

V transcendentalni estetiki se seznanimo s pomembnim pojmom zora in njegove apriornosti. V zoru sta prostor in čas. Drugače povedano, če prostor ne bi bil v zoru, če a priori v mišljenju ne bi imeli prostorske razsežnosti, si ne bi mogli predstavljati ničesar prostorskega, predstavljati si ne bi mogli nobenega prostora, ne bi mogli premišljevati geometrije. Podobno je tudi s časom. Tako prostor kot čas spremljata empirično realnost in transcendentalno idealnost. Prva kot objektivna veljavnost, druga kot transcendentalna idealnost (prostor in čas), kot pogoj našega zora.



Kant apriorne prvine razuma obravnava v transcendentalni analitiki. Gre za kategorije. Tu pridemo do transcendentalne dedukcije. Izkustva so podrejena enotnemu redu, pogoj zanj pa so kategorije. Misleči jaz je osnova in spoznanje je nanašanje apriornih pojmov na izkustvo. Tako se izkustva kategorizirajo v subjektu in tako lahko govorimo o objektu izkustva, in ti se seštevajo tako, da jim končno rečemo narava.



V drugi knjigi se loti analitike načel, kar pomeni teorijo presodne moči. Presodna moč je v tem, da se različni zori zmorejo zajeti (subsumirati) v splošne pojme. Tisto, kar povezuje kategorije in zor, je čas. Gre za zunanji in notranji čut, za temelj vsakega izkustva. Kategorije so kvantiteta, kvaliteta, relacija in modalnost. Temelj kvalitete so v smislu časovnega zaporedja števila. Temelj kvalitete je stopenjska sestavljenost (v času) od realnega do nerealnega. Relacijo pojmuje v časovnem redu, kot trajanje, časovno sosledje in hkratnost. Iz časa pa Kant tudi razume modalnost. Nekaj, kar v času je, je možno. Če in ko je v določenem času, je dejansko. Kadar pa je vedno, je nujno.



Iz vsega tega pride sistem načel. Gre za osnove za vse sodbe, te so apriorne postavke znanstvenega izkustva. Kant v zvezi z načeli našteje aksiom zora, anticipacijo zaznavanja in analogije izkustva. Transcendentalno analitiko zaokroži z vzpostavitvijo nasprotja med fenomenom in noumenom, torej med pojavom in stvarjo samo na sebi. Skladno s tem, kar smo povedali o »kopernikanskem obratu« pri Kantu, je na dlani, da pravilno razumsko delovanje razume v svetu fenomenov, kajti stvari same na sebi so nespoznavne.



Končno moramo pri njem pokazati še na transcendentalno dialektiko, ki jo razdeljuje v drugem delu transcendentalne logike. V njej obravnava um, ki je sedež videza. Odmika se od čutnega in empirije. Um išče pogoje za to, kar je pogojeno, in v procesu sklepanja jih skuša najti v nepogojenem. Transcendentalna dialektika razkrije dialektični videz umskega sklepanja.

Um išče pogoje za pogojeno, in to, kar počne, je, da te pogoje išče v nepogojenem. Proces, ki bi pripeljal to operacijo v življenje, se imenuje sklepanje. Sedež transcendentalnega videza je prav um, dialektiko Kant imenuje za logiko videza. V tem poglavju obravnava tudi transcendentalne ideje, in te so zanj: duša, svet in Bog. Transcendentalne ideje se tako znajdejo v treh oddelkih: v tem, ki zajema absolutno, torej enotnost mislečega subjekta, potem v drugem, ki zajema absolutno enotnost pogojev za pojave, in končno v tem, ki zajema absolutno enotnost pogojev vseh predmetov kot takih.

Prevod, ki pomeni veliko

Kant se je rodil 1724 v Königsbergu, prestolnici vzhodne Prusije, bil je pietistično vzgojen. Po končanem študiju filozofije in drugih sorodnih ved naravoslovja se je preživljal kot domači učitelj, potem se je zaposlil na Albertini, na univerzi v domačem mestu, in tam predaval vse do upokojitve.



Leta 1783 je v pismu Mosesu Mendelssohnu zapisal, da je njegova Kritika čistega uma »produkt razmišljanja v obdobju vsaj dvanajstih let«. Prva izdaja tega epohalnega dela je, kot rečeno, prišla leta 1781, druga 1787. Čas in intelektualni prostor bržkone tedaj nista razumela, kaj je vednost dobila s tem delom. Istega leta kot druga izdaja je izšla tudi njegova Kritika praktičnega uma. Čez tri leta, 1790., pa je končno izšlo še tretje od najpomembnejših del, Kritika razsodne moči.



Prevajalec Zdravko Kobe je, kot je zapisano v spremni besedi, uporabljal načela, kot so se uveljavila v sodobnih filozofskih prevodih: ohranja pomenske razločke, izraze s pojmovno težo prevaja enolično, »včasih tudi za ceno okornosti«, toda ohranja se integriteta pomenskega polja. K uskladitvi slovenske terminologije z nemško in z drugima dvema »kritikama« je pripomogel Rado Riha. Prevod si po besedah prevajalca prizadeva biti berljiv, prizadeva si »ohraniti tok in misli izvornega besedila«, zavedajoč se, da je Kant pogosto mislil s peresom v roki, torej bi bil poskus razčlenitve lahko za razumevanje oteževalen. Interpunkcija je zato ohranjena, tudi končna ločila z izjemo vejic, kolikor jih slovenska raba dovoli izpuščati.



Immanuel Kant sodi med najpomembnejše filozofe vseh časov. Postavil je temelje nemškega idealizma, je eden od utemeljiteljev razsvetljenstva. Črpal je iz spoznanj filozofa in škotskega razsvetljenca ter skeptika Davida Huma ter tudi razsvetljenskega filozofa Jeana-Jacquesa Rousseauja, katerega ideje povezujejo s francosko revolucijo.



Po vsem povedanem je na dlani, da je (prevajalsko) umeščanje Kanta v slovenski intelektualni in duhovni prostor bistvenega pomena. V tem smislu je Kritiko čistega uma v integralni obliki treba razumeti kot posebne vrste praznik, kajti v 700 izvodih izšlo delo neskončno presega pomen, ki ga je bil in ga bo kot dogodek deležen v slovenski posploš(č)eni javnosti. Podobno je bilo tudi v Kantovem času, ko je Kritika čistega uma izšla prvič.