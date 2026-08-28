Cvetober jesenskih knjižnih novosti: drugi del

Pred časom smo se razgledali po nekaterih naslovih, ki se jih v jesenskih mesecih najbolj veselijo domače založbe. Tokrat brskamo po novi beri, ki napoveduje vse, od romanov Nobelovih nagrajenk in zbirk dramskih besedil do pesniških slikanic in terenskih raziskav severa.

Nemogoče slovo se odvija na otoku Čedžu, na katerem je bilo med letoma 1947 in 1954 ubitih od 25.000 do 30.000 civilistov. FOTO: Basile Morin/Wikimedia Commons

Mladinska knjiga

Saša Stanišić: Če vdova želi, da jo kdo ogovori, postavi zalivalko na grob z vratom v svet

prevod Urška P. Černe

izid septembra

Nova zbirka zgodb večkrat nagrajenega nemškega pisatelja bosanskih korenin združuje značilno Stanišićevo igrivost, humor in empatijo. Avtor skozi vsakdanje situacije razpira vprašanja spomina, identitete in pripadnosti, slovenski bralci pa ga bodo lahko spoznali tudi na Slovenskem knjižnem sejmu, na katerem bo Nemčija država v fokusu.

Han Kang: Nemogoče slovo

prevod Ana Ugrinović

izid novembra

Novi roman Nobelove nagrajenke je pretresljiva pripoved o prijateljstvu, izgubi in neizbrisnem spominu. Ko Gyeongha odpotuje na zasnežen otok Čedžu, da bi poskrbela za prijateljičino ptico, se znajde sredi snežnega viharja in odkrije zamolčano družinsko zgodbo, povezano z bolečim poglavjem korejske zgodovine.

Anja Štefan in Ana Zavadlav: Lasje

izid oktobra

Igriva pesniška slikanica o kodrih, kitkah, čopih, dredih in drugih pričeskah, predvsem pa o ljudeh od vsepovsod – iz Slovenije, Afrike, Poljske, Anglije, Francije, Grčije, Indije, Japonske, Kitajske … V duhovitih rimah spoznamo otroke z vsega sveta, njihove posebnosti in navade ter odkrijemo, da nas prav raznolikost naredi zanimive.

Miška je pripoved o družini, ki iz Afganistana prebegne na Nizozemsko in tam najde uteho v zajčku. Na fotografiji Rex F. Bush: Zajec, 1936.

KUD Sodobnost International

Evald Flisar: Praznik norcev

izid oktobra

V Flisarjevem novem romanu se božični večer ne začne kot praznik, temveč kot zaseda. Družina je zbrana v hiši, a ne zato, da bi se spravila, temveč zato, ker je prostor dovolj tesen, da iz njega ne morejo uiti drug drugemu; praznični ritual, ki bi moral obljubljati toplino, odpuščanje in pripadnost, se spremeni v laboratorij družinske patologije.

Vlasta Golub: Vsebina rumenega fascikla

prevod Dušanka Zabukovec

izid septembra

V mladinskem romanu hrvaške igralke in pisateljice pred nas stopi štirinajstletni Lovro, ki živi z mamo, saj so starši ločeni, oče pa ima novo družino. Lovro se sooči s kupom vprašanj, od ustrahovanja, sprejemanja različnosti, soočanja z družbenimi normami in odgovornostjo za lastne odločitve, njegovo življenje pa se zaplete, ko očetu zagrozijo izterjevalci dolgov.

Edward van de Vendel in Anoush Elman: Miška

prevod Mateja Seliškar Kenda

ilustracije Annet Schaap

izid septembra

Nežna zgodba za mlajše bralce temelji na resnični izkušnji družine Anousha Elmana. Glavna junakinja Roya je z družino pobegnila iz Afganistana na Nizozemsko, toda bila je premajhna, da bi se kaj dosti spomnila, njeni starejši bratje in starši pa o tem obdobju ne govorijo prav radi. Šele ko se družini pridruži nov član, mali zajček Miška, se začnejo počasi odpirati.

v Sorodstvu se mlada afroameriška pisateljica, ki leta 1976 živi v Los Angelesu, znajde na plantaži v začetku 19. stoletja. na fotografiji Frans Post: Brazilska pokrajina s sladkorno plantažo, 1660.

Cankarjeva založba

Tanja Špes: Ko se razrasteš vkraj

izid novembra

Zbirka kratkih zgodb prepleta znanstveno fantastiko, antiutopijo, kriminalko in grozljivko, pri tem pa ostaja trdno zasidrana v psihološkem realizmu. Avtoričini junaki se znajdejo v svetu, v katerem se meja med resničnostjo in tehnologijo vse bolj briše, prihodnost pa razkriva predvsem človeške strahove, želje in iluzije, pa tudi različne oblike manipulacije, moči in nadzora.

Octavia E. Butler: Sorodstvo

prevod Petra Meterc

izid oktobra

Mlada afroameriška pisateljica, ki leta 1976 živi v Los Angelesu, se nenadoma znajde na plantaži v začetku 19. stoletja, na kateri se je prisiljena soočiti z brutalno resničnostjo suženjstva. Roman skozi napeto zgodbo raziskuje vprašanja rase, moči, spola in dediščine ter velja za eno od najpomembnejših del sodobne ameriške književnosti.

Katarina Morano: Drame

izid septembra

Knjiga prinaša vse dosedanje avtoričine drame: Sedem dni, Usedline, Kako je padlo drevo in Zakaj sva se ločila. Njihov jezik je pogovorni in dinamičen, v človeških usodah, nenehnem hitenju in izgubljanju v dinamiki vsakdana, o katerih pripoveduje avtorica, pa se v sodobnem času lahko prepozna slehernik.

Pod nove izdaje serije Ta ljudske v stripu se bodo podpisali Ana Zavadlav (na fotografiji), Ivan Mitrevski in Manca Krošelj. FOTO: Radivoj Zavadlav

Stripburger/Forum Ljubljana

Ana Zavadlav, Ivan Mitrevski, Manca Krošelj: Ta ljudske v stripu

izid oktobra

Serija izvirnih stripovskih interpretacij slovenskih ljudskih pripovedi, namenjena najmlajšim bralcem, bo bogatejša za tri nova dela priznanih domačih ustvarjalcev. S prepoznavno likovno poetiko in veliko mero hudomušnosti so se lotili predelave znanih zgodb: basni Muha in vol, rezijanske pravljice Kako je rusica pregnala grdinico ter legende o Ajdovski deklici.

Boštjan Videmšek nas v svoji enajsti knjigi popelje od Arktike do rusko-finske meje. FOTO: Jože Suhadolnik

UMco

Boštjan Videmšek: Vroči sever

izid septembra

Videmšek se je v svoji enajsti knjigi lotil terenskega raziskovanja severa, ki v zadnjem času pridobiva geopolitični pomen. Avtor nas popelje od Arktike, po kateri steguje roke Trump, do rusko-finske meje, na kateri se geopolitične igre odvijajo v tamkajšnjih gozdovih. Sever kot frontna črta prihodnosti.

Marian Engel: Medved

prevod Brigita Orel

izid septembra

Natanko pol stoletja po izvirnem izidu v slovenščino dobivamo prevod kontroverznega kanadskega romana Medved, v katerem mlada arhivarka Lou sredi kanadske divjine popisuje knjižnico nekdanjega polkovnika, vse bolj pa se zbliža z medvedom, ki ga imajo na posestvu že dalj časa. Napisano s provokativno občutljivostjo.

Hanif Kureishi: Sesutje

prevod Andrej E. Skubic

izid septembra

Ta znameniti pakistansko-angleški pisatelj je pred nekaj leti doživel nesrečo, zaradi katere je postal invalid, kar pa ni uničilo njegove ustvarjalnosti. Sesutje je njegova izpovedna knjiga o tem, kaj pomeni naenkrat postati nemočen, kako se ti kot invalidu spremeni pogled na svet in kaj ti ostane, ko si povsem odvisen od drugih. Napisano trpko, a tudi s (črnim) humorjem.