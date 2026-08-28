Cvetober jesenskih knjižnih novosti: drugi del

Naročite se|Prijavite se
Pred časom smo se razgledali po nekaterih naslovih, ki se jih v jesenskih mesecih najbolj veselijo domače založbe. Tokrat brskamo po novi beri, ki napoveduje vse, od romanov Nobelovih nagrajenk in zbirk dramskih besedil do pesniških slikanic in terenskih raziskav severa.
Saša Stanišić: Če vdova želi, da jo kdo ogovori, postavi zalivalko na grob z vratom v svet
prevod Urška P. Černe
izid septembra
Nova zbirka zgodb večkrat nagrajenega nemškega pisatelja bosanskih korenin združuje značilno Stanišićevo igrivost, humor in empatijo. Avtor skozi vsakdanje situacije razpira vprašanja spomina, identitete in pripadnosti, slovenski bralci pa ga bodo lahko spoznali tudi na Slovenskem knjižnem sejmu, na katerem bo Nemčija država v fokusu.
Han Kang: Nemogoče slovo
prevod Ana Ugrinović
izid novembra
Novi roman Nobelove nagrajenke je pretresljiva pripoved o prijateljstvu, izgubi in neizbrisnem spominu. Ko Gyeongha odpotuje na zasnežen otok Čedžu, da bi poskrbela za prijateljičino ptico, se znajde sredi snežnega viharja in odkrije zamolčano družinsko zgodbo, povezano z bolečim poglavjem korejske zgodovine.
Anja Štefan in Ana Zavadlav: Lasje
izid oktobra
Igriva pesniška slikanica o kodrih, kitkah, čopih, dredih in drugih pričeskah, predvsem pa o ljudeh od vsepovsod – iz Slovenije, Afrike, Poljske, Anglije, Francije, Grčije, Indije, Japonske, Kitajske … V duhovitih rimah spoznamo otroke z vsega sveta, njihove posebnosti in navade ter odkrijemo, da nas prav raznolikost naredi zanimive.
Evald Flisar: Praznik norcev
izid oktobra
V Flisarjevem novem romanu se božični večer ne začne kot praznik, temveč kot zaseda. Družina je zbrana v hiši, a ne zato, da bi se spravila, temveč zato, ker je prostor dovolj tesen, da iz njega ne morejo uiti drug drugemu; praznični ritual, ki bi moral obljubljati toplino, odpuščanje in pripadnost, se spremeni v laboratorij družinske patologije.
Vlasta Golub: Vsebina rumenega fascikla
prevod Dušanka Zabukovec
izid septembra
V mladinskem romanu hrvaške igralke in pisateljice pred nas stopi štirinajstletni Lovro, ki živi z mamo, saj so starši ločeni, oče pa ima novo družino. Lovro se sooči s kupom vprašanj, od ustrahovanja, sprejemanja različnosti, soočanja z družbenimi normami in odgovornostjo za lastne odločitve, njegovo življenje pa se zaplete, ko očetu zagrozijo izterjevalci dolgov.
Edward van de Vendel in Anoush Elman: Miška
prevod Mateja Seliškar Kenda
ilustracije Annet Schaap
izid septembra
Nežna zgodba za mlajše bralce temelji na resnični izkušnji družine Anousha Elmana. Glavna junakinja Roya je z družino pobegnila iz Afganistana na Nizozemsko, toda bila je premajhna, da bi se kaj dosti spomnila, njeni starejši bratje in starši pa o tem obdobju ne govorijo prav radi. Šele ko se družini pridruži nov član, mali zajček Miška, se začnejo počasi odpirati.
Tanja Špes: Ko se razrasteš vkraj
izid novembra
Zbirka kratkih zgodb prepleta znanstveno fantastiko, antiutopijo, kriminalko in grozljivko, pri tem pa ostaja trdno zasidrana v psihološkem realizmu. Avtoričini junaki se znajdejo v svetu, v katerem se meja med resničnostjo in tehnologijo vse bolj briše, prihodnost pa razkriva predvsem človeške strahove, želje in iluzije, pa tudi različne oblike manipulacije, moči in nadzora.
Octavia E. Butler: Sorodstvo
prevod Petra Meterc
izid oktobra
Mlada afroameriška pisateljica, ki leta 1976 živi v Los Angelesu, se nenadoma znajde na plantaži v začetku 19. stoletja, na kateri se je prisiljena soočiti z brutalno resničnostjo suženjstva. Roman skozi napeto zgodbo raziskuje vprašanja rase, moči, spola in dediščine ter velja za eno od najpomembnejših del sodobne ameriške književnosti.
Katarina Morano: Drame
izid septembra
Knjiga prinaša vse dosedanje avtoričine drame: Sedem dni, Usedline, Kako je padlo drevo in Zakaj sva se ločila. Njihov jezik je pogovorni in dinamičen, v človeških usodah, nenehnem hitenju in izgubljanju v dinamiki vsakdana, o katerih pripoveduje avtorica, pa se v sodobnem času lahko prepozna slehernik.
Ana Zavadlav, Ivan Mitrevski, Manca Krošelj: Ta ljudske v stripu
izid oktobra
Serija izvirnih stripovskih interpretacij slovenskih ljudskih pripovedi, namenjena najmlajšim bralcem, bo bogatejša za tri nova dela priznanih domačih ustvarjalcev. S prepoznavno likovno poetiko in veliko mero hudomušnosti so se lotili predelave znanih zgodb: basni Muha in vol, rezijanske pravljice Kako je rusica pregnala grdinico ter legende o Ajdovski deklici.
Boštjan Videmšek: Vroči sever
izid septembra
Videmšek se je v svoji enajsti knjigi lotil terenskega raziskovanja severa, ki v zadnjem času pridobiva geopolitični pomen. Avtor nas popelje od Arktike, po kateri steguje roke Trump, do rusko-finske meje, na kateri se geopolitične igre odvijajo v tamkajšnjih gozdovih. Sever kot frontna črta prihodnosti.
Marian Engel: Medved
prevod Brigita Orel
izid septembra
Natanko pol stoletja po izvirnem izidu v slovenščino dobivamo prevod kontroverznega kanadskega romana Medved, v katerem mlada arhivarka Lou sredi kanadske divjine popisuje knjižnico nekdanjega polkovnika, vse bolj pa se zbliža z medvedom, ki ga imajo na posestvu že dalj časa. Napisano s provokativno občutljivostjo.
Hanif Kureishi: Sesutje
prevod Andrej E. Skubic
izid septembra
Ta znameniti pakistansko-angleški pisatelj je pred nekaj leti doživel nesrečo, zaradi katere je postal invalid, kar pa ni uničilo njegove ustvarjalnosti. Sesutje je njegova izpovedna knjiga o tem, kaj pomeni naenkrat postati nemočen, kako se ti kot invalidu spremeni pogled na svet in kaj ti ostane, ko si povsem odvisen od drugih. Napisano trpko, a tudi s (črnim) humorjem.
Komentarji