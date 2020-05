Da, dobro gre tudi na daljavo

Enkrat več obiskovalcev

Tudi slovenske ilustratorke

»Bolonjski knjižni sejem pozdrav­lja več kot 60.000 prijateljev, ki so se – oddaljeni, a bližnji – sestali na posebni spletni izdaji,« so se organizatorji tega sejma otroških knjig pohvalili po koncu prireditve, ki so jo iz znanih razlogov s 30. marca prestavili na 4. maj. Prireditev na spletu je bila uspešna, pravijo, tako po številu razstavljavcev kot obiskovalcev, mnoge spletne domisleke bodo obdržali.Štirje dnevi poslovanja, razstav­ljanja, spletnih seminarjev in konferenc, predstavitev knjig in podelitvenih slovesnosti, pravijo v Bologni, so se iztekli nad pričakovanji dobro, celo odlično, se je v ponedeljek pohvalila direktorica sejma. »Vedeli smo, da moramo obdržati vlogo največjega trga za otroške vsebine.« Zdaj, ko so prešteli vse, nimajo vzroka za obupavanje.Na sejem je bilo prijavljenih okrog 1500 razstavljavcev iz 80 držav, vsem segmentom je šlo odlično: na ogled so bila dela 76 umetnikov iz 24 držav, ki jih je za posredno razstavo izbrala mednarodna žirija, na spletni platformi za trgovanje s pravicami se je v štirih sejemskih dneh registriralo več kot 500 založnikov, naložili so več kot 20.000 knjižnih naslovov.Več kot 240 mladih ilustratorjev iz 47 držav se je udeležilo 24-urnega maratona, spletno podelitev je doživelo 32 nagrad, ključen pa je podatek, da se je spletnega sejma udeležilo več kot 60.000 obiskovalcev, od teh je bilo tri četrtine neitalijanskih, skupaj so poskrbeli za več kot 400.000 ogledov strani.Bolonjski organizatorji so postregli tudi s številkami o udeležbi na družbenih omrežjih. Na facebooku se je sejmiščnemu dogajanju pridružilo 57.000 sledilcev, na instagramu 50.000, na twitterju 12.800 in na linkedinu 4300, skupaj so našteli 550.000 objav. Ob prenosih dogodkov v živo so v štirih dneh sejma našteli 30.000 ogledov.Priljubljeno in znamenito steno ilustratorjev, na katero so ilustratorji z vsega sveta potencialnim naročnikom lepili vizitke, oglasne razglednice in posterje, je zamenjala virtualna različica z deli 2500 ilustratorjev iz 80 držav, ki je v sodelovanju z organizatorji ponudila tudi ilustratorski preživetveni kotiček.Na 24-urnem maratonu pa so dela okrog 240 ilustratorjev iz 47 držav doživela tudi presojo kritikov z vsega sveta; po en kritik je imel na voljo uro časa za oceno desetih prijavljenih ilustratorjev. Na virtualni steni je bilo opaziti nekaj slovenskih ilustratork,(Natimade) in umetniški naslov ­notanearlybird.