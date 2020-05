Damijan Stepančič - Friderik Baraga več kot le misijonar

Pri založbi Družina je izšel izvirni­ slovenski strip oziroma risoroman­ o delovanju misijonarja Friderika Ireneja Barage med Indijanci ob Velikih jezerih. Avtor Damijan Stepančič je sledil Baragovim dnevniškim zapisom in ­pismom ter orisal njegovo življenje­ in misijonarsko delovanje v ­Severni Ameriki. Tam je deloval v petih misijonih, dvakrat se je vrnil v Evropo, postal škof in spreobrnil mnogo Indijancev. Kaj vas je pritegnilo v zgodbi avanturističnega duhovnika in misijonarja Friderika Barage, da ste se odločili narediti risoroman o njem?Ne bi rekel, da je bil duhovnik avanturist, vsekakor pa je imel tehtne razloge, da ...