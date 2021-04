Dan knjige prinaša deseterico finalistov za kresnika

Izmed 150 romanov so med najboljših deset uvrstili dela devetih avtorjev in avtorice. Kresnik bo 23. junija na Rožniku podeljen že enaintridesetič. Lani ga je prejela Veronika Simoniti za Ivano pred morjem, posebno priznanje za roman desetletja pa je prejel Drago Jančar za To noč sem jo videl.



Kdo se za kresnika poteguje letos, kaj je povedala predsednica žirije ter kako Slovenija in svet obeležujeta svetovni dan knjige in avtorskih pravic, za katerega je Unesco določil prav 23. april, ko naj bi med drugim preminilo več literarnih velikanov, kot sta Cervantes in Shakespeare, v Kataloniji pa praznujejo jurjevo in si podarjajo vrtnice in knjige?