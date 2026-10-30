Dan reformacije: Narod raste, ko sprejema nove ideje in ohranja svobodo misli

Jutri se bomo zbudili v dan, ko se je – davnega leta 1517 – začelo gibanje, ki je za vselej predrugačilo človekov odnos do vere, avtoritete, znanja in pisane besede. Predrugačilo pa je tudi slovenski prostor, saj je porodilo prelom v naši kulturni, jezikovni in intelektualni zgodovini, Primož Trubar in njegovi sodobniki pa so, kot poudarja jezikoslovec Kozma Ahačič, »v na videz brezupnih razmerah postavili temelje slovenskega knjižnega jezika«. Ko smo na začetku tisočletja praznovali 500. obletnico rojstva duhovnika, teologa, prevajalca in pisca Primoža Trubarja, človeka, čigar delo – vključno s Katekizmom in Abecednikom, prvima tiskanima knjigama v slovenskem jeziku, ki sta izšli leta 1550 – slavimo na dan reformacije (kot državni praznik ga zaznamujemo od leta 1992), so člani ...