Deseterica za desetnico

Nagrado desetnica za najboljše otroško in mladinsko delo v poeziji ali prozi Društvo slovenskih pisateljev podeljuje od leta 2004, vsako leto maja zadnja tri leta izključno članom Društva slovenskih pisateljev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Letošnja žirija, ki ji predseduje Neli Filipić, je za desetnico 2020 izbrala deseterico nominirancev, zmagovalca bodo oznanili 4. junija.



Ker je to stanovska nagrada, ki jo žirija, sestavljena iz članov Društva slovenskih pisateljev, podeljuje le članom društva in je namenjena širšemu priznavanju ter uveljavljanju otroške oziroma mladinske literature v stanovski organizaciji, literarnokritiški stroki in javnosti, je žirija, v kateri poleg Neli Filipić odločajo Marko Kravos, Maša Ogrizek, Slavko Pregl in Ivo Stropnik, za začetek uskladila dva seznama.



Prvega, seznam mladinskih knjig, ki so izšla med 1. januarjem 2017 in 31. decembrom 2019, so pripravili v službi za obdelavo gradiva Mariborske knjižnice, drugega, seznam članstva, je dodalo pisateljsko društvo, zdaj jih je 315. S prvega seznama je žirija izločila knjige avtorjev, ki niso člani društva, pri članih društva so bili izločeni ponatisi, ponovne izdaje knjig, antologije in izdaje knjig v tujih jezikih. Izločeno je bilo tudi gradivo članov društva, ki ne spada med leposlovje, in knjige, ki so bile že nominirane za nagrado desetnica, žirija je izločila tudi vse knjige članov žirije za desetnico, ker s svojimi deli ne morejo kandidirati za nagrado.



Kriterije za nagrado je izpolnjevalo 90 knjig, izmed teh je žirija razglasila deseterico nominiranih. To so: Ding dong zgodbe Jane Bauer (KUD Sodobnost, 2018), Božiček v ušesu Cvetke Bevc (Založba Pivec, 2018), Tri vrane s platane: o živalih, otrocih in drevesih Jureta Jakoba (Mladinska knjiga, 2018), Obisk Gaje Kos (Mladinska knjiga, 2019), Petelinček in osliček ali Petelinček se zaljubi Vesne Radovanovič (Ajda, IBO Gomboc, 2017), Babi nima več telefona ali Golazni iz omare Andreja E. Skubica (Mladinska knjiga, 2018), Bo res vse v redu? ali Tri čarovnije na noč Cvetke Sokolov (Miš, 2019), Kraljična onkraj ogledala: pravljičnih devet in ena za nasmeh Bine Štampe Žmavc (Založba Pivec, 2019), Škratovske oči Anje Štefan (Mladinska knjiga, 2018) in Brez imena Janija Virka (Mladinska knjiga, 2018).



Lani je prejel desetnico Andrej Rozman - Roza za knjigo Pesmi iz galerije, desetnico je leta 2008 že prejel za knjigo Kako je Oskar postal detektiv. Izmed letošnjih nominirancev je bila z desetnico nagrajena Bina Štampe Žmavc, slavila je leta 2007 z delom Živa hiša, leta 2011 si je nagrado za knjigo Cesar in roža delila z Milanom Deklevo.



Med nominiranci za desetnico 2020 so bili v prejšnjih letih v deseterici že Jana Bauer (Groznovilca v hudi hosti, 2013, ter Groznovilca in divja zima, 2018), Cvetka Bevc (Pesem za vilo, 2011, Desetka, 2012, in Čivknjeno od začetka do konca, 2014), Gaja Kos (Grdavši in presenečenje, 2019), Vesna Radovanovič (Petelinček in kraljevska ptica, 2018, in Petelinček prebudi upanje, 2019), avtorica z doslej največ nominacijami je Anja Štefan, med nominiranci je bila šestkrat (Lonček na pike, 2010, Gugalnica za vse, 2014, Še sto ugank, 2016, Sadje z naše ladje, 2017, Bobek in zlate kokoši, 2018, in Drobtine iz mišje doline, 2019).