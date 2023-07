Detektivski starostniki v akaciji

Richard Osman

Mladinska knjiga, prevod Jerca Kos

Tretja knjiga iz serije Četrtkov klub za umore, ki se je začela z istoimensko knjigo, prinaša novo zgodbo bistrih starostnikov. Elizabeth, Joyce, Ibrahim in Ron se lotijo raziskovanja skrivnostnega umora novinarke Bethany Waites, ki se je zgodil pred desetimi leti. Umorjena je prijateljevala s televizijskim voditeljem Mikom Waghornom, ki ga Joyce občuduje. Tako je pred njimi desetletje star umor, Elizabeth pa hkrati začne dobivati grozilna telefonska sporočila. Ubiti bi namreč morala Viktorja Iljiča, nekdanjega agenta KGB, sicer bo izsiljevalec pobil njene prijatelje, upokojence iz doma Sončni gaj. Simpatične like zagnanih starostnikov je ustvaril Richard Osman, britanski televizijski voditelj, komik, režiser in producent. Pred kriminalko Strel v prazno sta knjigi Četrtkov klub za umore in Mož, ki je umrl dvakrat postali uspešnici z milijonsko prodajo po vsem svetu.

Pivec

Ksenija Trs je prinašalka zgodb, saj je bibliobusarka. In kot pravi, imajo »potujoči knjižničarji DNK v obliki pnevmatike in krvno skupino NAFTA«. Že več kot trideset let je potujoča knjižničarka. Sprva je prinašala le tuje zgodbe, potem pa še svoje. Najprej v prvencu o trpkem otroštvu Kdo se boji črnega moža, sedaj pa v prav tako avtobiografskem delu Potujoči utrinki. Pripoveduje o poslanstvu knjižničarjev – potujočnikov, ki s svojimi bralci tkejo prav posebne vezi. V knjigi izvemo, kako so se potujoče knjižnice razvijale in širile, kako je pri nas in kako na tujem. Beremo o pristnih vezeh med knjižničarji, o času epidemije, o posebnosti dela na bibliobusu, predvsem pa o posebni povezanosti potujočnikov z bralci. Zanimivi utrinki so velikokrat obarvani s hudomušnostjo, z znanim avtoričinim humorjem, spet drugič so resni, razmišljujoči, vedno pa človeško topli. Posebej zanimivi in zgovorni so tudi fotoutrinki.

Učila, prevod Maša Sitar

Zadnjič videna je nova kriminalka britanske novinarke in pisateljice Claire Douglas. Že njen prvi roman Sestri je bil uspešnica, zanj je prejela nagrado Marie Claire za literarni prvenec, prav tako je bil uspešen drugi roman Izginulo dekle, enako velja za tretjega, Zadnjič videna. V tem spremljamo zgodbo Libby Hall, ki je potrebna dopusta in ne razmišlja o njem, dokler ne dobi predloga za zamenjavo hiše. Splav je bil zanjo osebna prelomna točka, rešitev otroka iz požara v šoli pa še javna. Čustvene posledice obeh dogodkov terjajo svoj davek in v tistem se prikažeta njena rešitelja Heywoodova, par, ki je tudi sam potreben pobega. Libby in mož Jamie ne moreta verjeti lastni sreči, ko prispeta v odmaknjeno obmorsko hišo s panoramskim razgledom v lasti Heywoodovih – in to v zameno za njuno pusto dvosobno stanovanje. Vendar pa ima ta veličastna hiša precej srhljivih presenečenj, ki jima povsem zapletejo življenje. Pripravil Z. M.