FOTO:Digitalni sejem bo trajal osem mesecev

Jürgen Boos: Osredotočili smo se na tisto, kar najbolje znamo. Foto Jonas Ratermann

Sejem na spletu

copyright: Nurettin Cicek/ Fra Bralska publika bo navdušenje nad knjigami lahko potešila na spletu in na dogodkih v Frankfurtu, pravi direktor frankfurtskega sejma Jürgen Boos. Foto Nurettin Çiçek/Frankfurter Buchmesse

Denar za novi zagon

Nemška ministrica za kulturo Monika Grütters. Foto Christopher Thomas

Organizatorji frankfurtskega knjižnega sejma, zbornično združenje nemških založnikov in knjigotržcev, so za oktober letos najprej načrtovali hibridno prireditev, »posebno izdajo« sejma na spletu in pomanjšanega tudi v klasični obliki, prejšnji teden pa so se ob porastu okužb in napovedanih strožjih potovalnih ukrepih v Nemčiji odločili, da bodo največji knjižni sejem na svetu, ki bi se moral začeti 14. in skleniti 18. oktobra, prvič izvedli le virtualno.»Frankfurtski knjižni sejem temelji na mednarodni izmenjavi. Zahvaljujemo se vsem razstavljavcem, ki so bili pripravljeni priti v Frankfurt, za motiviranost in zaupanje. Zdaj bodo v središču virtualna ponudba in dogodki v sejemski festivalni dvorani in v mestu,« je povedal direktor frankfurtskega knjižnega sejma. »V zadnjih mesecih smo razširili našo obstoječo digitalno ponudbo in pripravili širok izbor digitalnih servisov in spletnih dogodkov. To pomeni, da bodo mednarodni založniški profesionalci za svoj posel uporabljali že uveljavljena, a tudi nova, digitalna prizorišča. Bralska publika pa bo navdušenje nad knjigami lahko potešila na spletu in na dogodkih v Frankfurtu.«Revija Bookseller je poročala, da se nihče od vprašanih pri britanskih založbah ali literarnih agencijah sejma ni nameraval udeležiti, ob Majno so načrtovali pri Zvezi založnikov poslati le malo delegacijo. Napovedani karantenski ukrepi po 1. oktobru so organizatorjem dali vedeti, da bi bila udeležba evropskih razstavljavcev in poslovnih obiskovalcev »skoraj nemogoča«, že prej so udeležbo na letošnjem sejmu večinoma odpovedali največji severnoameriški založniki in literarni zastopniki.Predsednica Združenja nemških založnikov in knjigotržcev Karin Schmidt-Friderichs je ob odpovedi fizične različice sejma dodala: »Frankfurtski knjižni sejem ni le največji knjižni sejem na svetu, ampak ves čas razvijajoče se podjetje, živahno, agilno in prilagodljivo. Ob zdajšnjem položaju in strožjih protikoronskih ukrepih to pomeni, da bo sejem 2020 minil brez razstavljenih knjig, a z dogodki v Frankfurtu in po drugih mestih, ki se jih bo publika lahko udeležila, bomo poskrbeli tudi za spletne prenose in dosegljivost posnetkov.«Nemška nacionalna televizijska postaja ARD bo z odra, ki so ga postavili v Festhalle, dnevno prenašala bogat program, v okviru knjižnega festivala BookFest se bo zvrstilo več kot osemdeset dogodkov, sodelovale bodo še postaje ZDF, 3sat, ARTE in Deutsche Welle, medijska partnerja sejma sta tudi časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung in tednik Spiegel. Med napovedanimi gosti so doslej Irvine Welsh, John Niven, Karin Slaughter, Don Winslow, Elizabeth Gilbert, Bov Bjerg, Cornelia Funke, Chilly Gonzales, Joachim Meyerhoff, Harald Welzer in Francesca Melandri.Poseben program bo pripravila tudi za letos načrtovana častna gostja sejma, Kanada, za 12. oktober sta načrtovani tudi podelitvi nemške književne nagrade in nagrade za mir frankfurtskega sejma, ki jo je borzno združenje nemških založnikov in knjigotržcev doslej tradicionalno podeljevalo zadnji dan sejma v cerkvi Sv. Pavla. Letošnji lavreat je indijski profesor filozofije in ekonomije na univerzi Harvard in filozof Amartya Sen, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo. V slovenščini sta dosegljivi njegovi knjigi Identiteta in nasilje (založba Sophia) in izbrane razprave z naslovom Ekonomija blaginje (založba *cf.)Za založniško revijo Publishing Perspectives je Jürgen Boos povedal, da se je za udeležbo na letošnjem sejmu sicer prijavilo okrog osemsto založniških hiš iz štiridesetih držav, v številko pa so bili vključene tudi nacionalne stojnice. Lanskega sejma se je udeležilo 7450 razstavljavcev iz 109 držav, skupaj so našteli 302.267 obiskovalcev. »Zaradi nemožnosti potovanja smo izgubili veliko ljudi,« je dodal Boos, »to je veliko razočaranje za vse države, iz katerih so nameravali priti, res smo se jih veselili, vse smo uredili, da bi se lahko varno posvetili poslu in izmenjevanju idej.« A sejem se bo kljub selitvi v digitalno okolje posvečal istemu: v okviru programa pomoči Neustart Kultur je za nov kulturni zagon nemška zvezna vlada že junija namenila milijardo evrov, od tega pa bodo šli štirje milijoni evrov frankfurtskemu sejmu.Nemška ministrica za kulturoje ob tem navrgla: »S podporo digitalizaciji frankfurtskega knjižnega sejma bomo zagotovili, da se globalno trgovanje s knjižnimi pravicami lahko izvaja kljub pandemiji. Založniško industrijo je koronavirusna kriza zelo prizadela, veseli me, da bo največji knjižni sejem izveden kljub težavnim razmeram in to podpiramo. Še posebej je pomoč potrebna malim in srednjim založniškim podjetjem, ki toliko prispevajo k izjemno raznoliki nemški knjižni pokrajini. Frankfurtski knjižni sejem je središče našega bogatega založniškega prizorišča in živahne knjižne kulture, vladno finančno pomoč v tej luči vidim kot signal zaupanja celotni industriji.«Sprva je bilo načrtovano, da bodo s to pomočjo pomagali pri udeležbi razstavljavcev (cena najema razstavnih stojnic bi bila tako za 20 do 50 odstotkov nižja kot sicer), glavnina denarja pa je zdaj šla za razvoj digitalnih formatov, ki bodo založnikom pomagali razstavljati knjige in predstavljati avtorje. »In to ne bo enkratna ponudba,« je dodal Boos.»Frankfurt Rights platform bo poslovni publiki ostal dostopen zastonj najmanj do prihodnjega poletja. To bo tako, kot da bi sejem trajal osem mesecev. Osredotočili smo se na tisto, kar najbolje znamo – združevati ljudi tako na poslovni kot na bralski strani. Mislim, da nam je uspelo ustvariti največji založniški portal za posel s knjigami, najbrž bo ostal stalnica naše prireditve.«