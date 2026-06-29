Dileme časa tik pred svetovno vojno

Drugi roman Boruta Kraševca še presega njegov prvenec.

Eno največjih presenečenj na literarni sceni v zadnjih letih je gotovo Borut Kraševec, prevajalec številnih ruskih književnih del v slovenščino, ki je leta 2020 nepričakovano izdal svoj prvi roman Agni. Njegova prva avtorska knjiga je prejela tako nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec kot tudi nagrado kresnik za najboljši roman leta. Kraševčeva ustvarjalnost se z njo na srečo ni izčrpala. Letos je pri založbi LUD Šerpa izšel njegov drugi roman Dan spomina, ki v ničemer ne zaostaja za svojim izjemno uspešnim predhodnikom. Tudi v svojem drugem romanu Kraševec piše o kompleksnih družinskih odnosih, ki zagotavljajo dovolj zapletov, napetosti, osebnih dram, potlačenih travm in škandalov, da zgodba teče, obenem pa odpira številne teme ter moralne in intelektualne dileme. ...