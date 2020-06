Dobitnik prve cankarjeve nagrade je pisatelj Sebastijan Pregelj

Roman o bolj razburljivih časih

Prvo nagrado za najboljše izvirno leposlovno delo preteklega leta, poimenovano po, je danes na Vrhniki prejel pisateljza roman V Elvisovi sobi. Kot je ocenila žirija, v romanu dobro zajame občutke generacije, ki je razpad Jugoslavije, vojno in tranzicijsko obdobje doživljala v zgodnji mladosti.V Elvisovi sobi je roman, prelit s spominom na zgodovinske premike zadnjih let. Zgodba, v kateri se intimno prekriva s širšim družbenim dogajanjem, sovpada z obdobjem od konca 70. let do osamosvojitve.»Pregelj proces spreminjanja družbenih razmerij ponazori na jezikovni ravni, ko v sprva zamejeno prvoosebno perspektivo vpleta vse več elementov tedaj aktualnega diskurza, odraža pa tudi protagonistovo postopno ozaveščanje silnic, ki so razrahljale vezi otroškega prijateljstva. Z rabo 'večnega sedanjika' avtor ohranja iluzijo nezaključenosti in podoživljanja vseh možnosti, ki so se odpirale v Elvisovi sobi kot simbolu neobremenjenega otroštva,« je o nagrajenem romanu zapisala žirija.Njegova pisava je artikulirana in kaže nedvomno pripovedno veščino: ve, kaj hoče, in ve, kako to tudi povedati, so nagrado še utemeljili žirantiinkot predsednik.Kot je ob prejemu nagrade povedal Pregelj, roman govori o njegovi generaciji, ki je odraščala ob nekih prelomnih dogodkih. Po njegovih besedah je prišel čas za to, da pogledajo nazaj, zgodbe zapišejo in jih povedo generacijam, ki prihajajo. Da jim pokažejo čase, ki da so bili malo bolj razburljivi. Takrat je po Pregljevih besedah treba držati skupaj in lahko tudi uspe.Nagrado, vredno 5000 evrov, so lani ustanovili Slovenski center Pen, Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Sazu), Univerza v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalni center Sazu. Donatorka je Občina Vrhnika. Podelili so jo v Cankarjevem lazu na Vrhniki, na zemlji, ki je bila nekoč v lasti Cankarjevih.Zanjo so bili nominirani šez zbirko esejev, dnevnikov in krajših mnenjskih zapisov Ljudomrznik na tržnici,z igro To jabolko, zlato ins pesniško zbirko Pogovori z nikomer.