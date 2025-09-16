Dokaz za obstoj Boga

V nadaljevanju preberite:

Ljudje od nekdaj zelo radi razpredamo o stvareh, kot so Bog, neskončnost, duša, prapočelo in tako dalje. Velik del miselnih naporov skozi zgodovino človeške civilizacije je bil posvečen poskusom, da bi vendarle dognali resnično naravo teh stvari, ki jih ni mogoče zaznati in spoznati s pomočjo telesnih čutov.

Kljub mnenju nekaterih dogmatikov bi bilo verjetno težko trditi, da smo resnici o teh stvareh kaj bliže – dandanes niti ni več konsenza o tem, ali sploh obstaja. Čeprav velik del sodobnih znanosti izvira prav iz tovrstnih razprav, je skozi dolga stoletja debat na večini področij prevladalo mnenje, da bi bilo verjetno bolj smotrno intelektualni trud usmeriti v stvari, ki so sicer manj temeljne in splošne, zato pa lažje spoznavne in konkretnejše. Celo filozofija, ki jo številni še povezujejo s tovrstnimi debatami, jih je v glavnem že davno pustila za seboj.