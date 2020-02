FOTO:»Dokončajmo revolucijo v postelji!«

Eka Kurniawan Foto Muhammad Fadli/pontas Copyright Agency

REUTERS Kurniawanove zgodbe portretirajo obdobje reformasi, v katerem so se Indonezijci morali soočiti s preteklostjo.

Vonj tisočih razpadajočih trupel

Odločeni uživati življenje

Čas, ki je klical po drznosti

REUTERS Kurniawan je svoj prvenec napisal dve leti po razsulu Suhartovega diktatorskega režima.

Kako osrečiti slona

Indonezijski #jaztudi

Kdo je bila melanholična, tragična ženska, ki je v kuhinji z ­začimbami zanetila upor, kdo kamen, ki očita Bobu Dylanu, da ne ve, kaj sploh je lahko potepuštvo kamna, kakšno moč ima amulet iz vidre, kako je večni študent Edi Norec poplačal dolg, kako so končala psom podobna bitja karonangi in kako narediti slona srečnega – vse to ponuja knjižica­ kratkih zgodb enega od najvid­nejših sodobnih indonezijskih pisateljevKuhinjsko prekletstvo, Kitchen Curse, prvi prevod njegovih zgodb v angleščino.Po tistem, kar piše, bi Eka Kurnia­wan lahko obveljal za divjaka, upornika brez razloga, ki stavi na izzivalnost trivialnosti, vendar je »kronski princ sodobne indonezijske literature«, kakor so ga poimenovali, vse kaj drugega. Predvsem je prefinjen in zmeraj z bogato domišljijo ter črnohumorno intoniranostjo podžgan premišljevalec indonezijske oziroma javanske zgodovine.Pozornost svetovne javnosti je leta 1975 rojeni indonezijski pisatelj pritegnil leta 2016, ko se je z romanom Človek tiger uvrstil med finaliste nagrade booker, izjemen mednarodni odziv je vzbudil že njegov prvenec, roman Lepota je pogubna iz leta 2002 – slovenski prevodje izšel leta 2016 v zbirki Cankarjeve založbe Moderni klasiki, bil je le eden od več kot 35 po svetu.Le kdo ne bi prebral knjige, o kateri je ameriška kritika navrgla, da jo je napisal »literarni naslednikin«, kritik Le Monda pa dodal, da naj gospodje v Stockholmu ob enem od naslednjih odločanj premislijo o nagradi, »ki je Indonezija doslej še ni prejela«?Politično, feministično, protikolonialistično, pa naj se dogaja v mestu Halimunda, ki je Márquezov Macondo, ali kje drugje – vse to se skriva v Kurniawanovih zgodbah, a v vsaki drugače dozirano in z drugačno poanto. V zbirki, ki jo je konec lanskega leta izdala založba Verso, prevedli pain, v kateri je združil šestnajst kratkih zgodb, je njegova sposobnost igrivega pripovedniškega menjavanja perspektive še bolj razvidna.Pred bralcem razpostavi pisanje, iz katerega na nekaterih mestih žarčijo odbleski univerzalne človeške tegobnosti, trpljenja ali neznanske oholosti, na drugih drastični ali lirični uvidi v tisto, kar je Indonezijcem v kolektivnem spominu pustil čas diktatorja. Pod vladavino »večno smehljajočega se generala«, predvsem pa pred njegovim prevzemom oblasti, ki so ga podprli Američani, so v največji muslimanski državi na svetu sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja pripadniki vojske izvedli množične poboje članov ali simpatizerjev Komunistične partije Indonezije.Nikdar kaznovani množični poboji so zahtevali najmanj pol milijona žrtev, po nekaterih virih celo do tri milijone, korumpiranemu diktatorju, ki je vladal tri desetlet­ja, niso nikdar sodili, v tranzicijskem obdobju po njegovem padcu (tik pred tem je demonstracije proti njemu plačalo z življenjem okrog 500 študentov), ki so ga poimenovali reformasi, so se Indonezijci morali soočiti s preteklostjo. Nekateri se niso, nekaterim, bi lahko rekli, je pri tem pomagal Kurniawan.V morbidni zgodbi Vonj po gnilem je bralcu o tem masakru ponujen v branje osem strani dolg stavek, v katerem se prebivalci Halimunde spominjajo vonja, ki so ga spoznali pred dvema desetletjema, vsakršno razpadanje trupel pa je pospremljeno z opisi reakcij meščanov, ki dajo jasno vedeti, da s pobijanjem ni bilo nič narobe, prav tako ne s peklom, ki so ga preživljali preživeli, ker je svet urejen tako. To urejanje kdaj zahteva pokončanje komunistov, kdaj pa vsakršnih kriminalcev, posiljevalcev, roparjev, izsiljevalcev, različnih nasilnikov, žeparjev, piratov, kogarkoli, ki ga je javno mnenje razglasilo za neprimernega lepo urejeni družbi in zato vsekakor odvečnega in pogrešljivega.Na koncu vsem večnim konformistom položi na jezik bestialno prostodušnost: »Nam, ljudem iz Halimunde, je vseeno, koliko jih ubijete in kako strahotno trupla zaudarjajo, kajti zgodovina nas je naučila prenašati vse vrste strahot in zla, in zato smo se naučili grozodejstva pozabljati tako hitro kot vsako dejanje pobožnosti, ker nam je jasno, da vsakdo na svetu na koncu umre in vsa trupla na koncu gnilo smrdijo, mi pa še zmeraj ­beremo časnike in srebamo kavo in igramo nogomet in delamo otroke, z drugimi besedami odločeni smo v miru uživati svoje življenje kljub vonju po razpadanju, če res mislite, da vonj zraka lahko opišete z besedami vonj po razpadanju.«Kurniawanove zgodbe razgrinjajo drastičnosti človeškega uma, pri čemer velikokrat za omilitev pripovedovanega kot nekakšno blažilno zdravilo uporabi postopke, ki jih je ponudil magični realizem. Avtorica spremne besede k slovenskemu prevodu njegovega prvega romanaje zapisala: »Kurniawan je ustvaril indonezijsko verzijo magičnega realizma, ki sicer problematizira zahodno kolonialno tradicijo in razglaša potrebo po alternativnem načinu odnosa do realnosti, vendar je dekonstrukcija Velike zgodbe pri njem izvedena zelo subtilno. Ključna zanj je fascinacija z lastno deželo (obenem pa tudi kritična distanca do nje).«O brutalnostih, ki zapolnjujejo njegove zgodbe in romane, je avtor v intervjuju povedal, da jih pravzaprav ni iskal, po njegovem je dovolj že pogled v indonezijsko zgodovino, bogato z nasiljem, spolnim, fizičnim, duhovnim ali političnim, ne nazadnje je prvenec napisal dve leti po razsulu Suhartovega diktatorskega režima. »To je bil čas, ki je klical po drznem pisanju, po odpiranju ran iz naše zgodovine in soočanju z njimi. Poleg tega pišem zgodbe na stvaren način, ničesar nočem skrivati.«Temu zadnjemu seveda bralec Kurniawanovega pisanja ne sme verjeti do konca in brez prestanka, v bolj političnih zgodbah se neposrednostim ne izogiba, vendar ima tudi njegovo izrabljanje mitskega in magičnega posebno, včasih malce didaktično logiko.Tako da na primer v zgodbi Osrečiti slona dvema otrokoma slona, ki mu je vroče in bi se morda bolje počutil v hladilniku, preprosto razkosati,­ saj je le tako mogoče spraviti v hladilnik vsaj del njegovega telesa. Fantič dekletcu, ki mu je pomagalo, preprosto pove: »Vsaj nekaj njegovih delov nama je uspelo spraviti v hladilnik. To bi ga najbrž razveselilo.« Njena reakcija: »Ja, najbrž je srečen. Ali pa vsaj nekaj njegovih delov.« Deček na koncu ugotovi: »Mislim, da je bilo najbolj pomembno, da sva ga osrečila. Ne bi imelo smisla, da bi živel, če ne bi bil srečen.«Nekakšna naivna, a kljub temu diabolična univerzalna prostoduš­nost sije tudi iz zgodbe Karonang, v kateri nastopa divja, »menda izumrla«, mitska pasma psa, ki hodi po zadnjih dveh šapah, lupus ­erectus, katere sposobnosti daleč prekašajo najbistrejše običajne pse. Ko sredi suše reven kmet z lovsko puško strelja v nebo, da bi spodbudil oblake k malo dežja, nenavadni hišni ljubljenec vidi njegovo početje. Ne, do velike nesreče ne mine veliko časa, prav tako ne do sapiensovega velikega ­maščevanja.Kurniawan si da velikokrat opraviti s človekovim odnosom do živali, a za močno zgodbo mu zadostuje tudi kamen v velikosti dojenčkove glave, občutljiv, skrajno razmišljajoč kamen, ki si kot priča in skoraj sokrivec nesmiselnega umora zada nalogo, da se bo maščeval morilcu – in to, navajen potrpežljivosti, kakršno zmore le kamen, tudi stori. Bleščeče izpisana morbidna zgodba.Podobno pomenljiva je prva zgodba v zbirki, Grafiti na stranišču, v kateri se novi, svobodni, demokratični časi žal najprej ne pokažejo v javnosti, ampak le na univerzitetnem stranišču, politična gesla in komentarje nizajo le tam, na sveže prepleskani steni: dvajsetletnik si najprej privošči zapisati, da je obdobje reformasi popoln neuspeh, in poziva kamerade, da dokončajo demokratično revolucijo.Odziv na ta grafit je stvaren: »Blebetalo! Provokator! Revolucija je bila mrtva že v času tvojega dedka. Naš narod ljubi mir in opoldanski dremež. Poiščimo divjo punco in dokončajmo revolucijo v postelji!« Zgodba se izteče v ugotovitev, da mladi potencialni revolucionarji ne zaupajo več parlamentarcem, ampak straniščni steni. In kaj drugega ­pričakovati od revolucije na ­stranišču kot vsesplošno ­strinjanje, ki se sklene s stotrinajstimi identičnimi ­odgovori »jaz tudi«?Nič drugače ni z naslovno zgodbo, v kateri se Maharani, ki ji ­kuhanje ne gre ravno od rok, odpravi v javno knjižnico in iz zgodovinskih zapisov o indonezijski ­kolonialni zgodovini izbrska zgodbo o Dia Aju, ki so jo, kot je bilo takrat v navadi, prodali holandskemu ­lastniku plantaže za spolno sužnjo in kuharico, nihče pa ni vedel, da pozna skrivno zgodovino uporabe začimb za najrazličnejše namene, s katerimi na skrivaj ­pomaga do navidezne naravne smrti dolgemu nizu belopoltih kolonialistov. Knjig, ki bi bile tako politične, ­feministične in drugače kritične, a hkrati tako neznansko zabavne in berljive, kakršne so zgodbe Eke Kurniawana, zadnje čase ni veliko.