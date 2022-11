Dolgoletno vzpostavljanje medkulturnega dialoga

V nadaljevanju preberite:

Slovenija se bo pod okriljem Javne agencije za knjigo kot častna gostja prihodnje leto predstavila na največjem knjižnem sejmu na svetu. Gre za enega od največjih nacionalnih projektov­ zadnjih let, ki v Frankfurt ne bo zanesel le slovenske sodobne umetnosti in kulture, temveč tudi našo kulturno zgodovino in identiteto. O vlogi, pomenu in vplivu frankfurtskega knjižnega sejma smo se ob njegovem obisku Ljubljane pogovarjali z njegovim direktorjem, Juergenom Boosom (1961).