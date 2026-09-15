Naljubše početje gospodične Dolly

Nedavno preminula country pevka, podjetnica in filantropka Dolly Parton ni nikoli imela otrok – tako ji je namenil Bog, je večkrat dejala, ampak prav zato so bili lahko vsi otroci njeni. Več kot trem milijonom njih je spremenila življenje, še preden se je to dobro začelo – in še preden so jo spoznali kot glasbenico. Zanje je (bila) gospodična Dolly, gospa s knjigami ali kraljica knjig. Prek fundacije Dollywood, ki jo je ustanovila leta 1988, je namreč leta 1995 zagnala pobudo Dolly's Imagination Library (Dollyjina domišljijska knjižnica), namenjeno spodbujanju bralne pismenosti predšolskih otrok in razvijanju njihove ljubezni do branja in knjig. Pobudo za bralno opismenjevanje je zagnala prek fundacije Dollywood. FOTO: Brianna Paciorka/News Sentinel USA Today Network Via Reuters Co Iz ...