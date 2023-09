Doma hidžab, na plaži pa bikini

V nadaljevanju preberite:

Ker Lale Gül prihaja iz ortodoksne muslimanske družine, sta ji vsakdan narekovali družina in vera. Zapovedi in prepovedi so jo vse bolj omejevale, vse bolj jo je grizel dvom, dokler ni odvrgla rute in se odločila zaživeti po svojih pravilih – in v prepričanju, da zato ni nič »slabša« muslimanka.