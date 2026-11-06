Domen Kavčič: Človeku slabo kmalu postane dovolj dobro

Brati izjemne knjige v izjemnem prevodu je privilegij. To velja zlasti za knjige iz nam nevsakdanjih, bolj oddaljenih jezikov. Prevajalec iz japonščine Domen Kavčič (1979) je v zadnjih letih nenehno dostavljal navdušujoče, dodelane prevode povojne in sodobne japonske književnosti, od več knjig nesojenega nobelovca Harukija Murakamija do kratke proze in romanov avtoric, kot so Mieko Kavakami, Hiro Arikava, Emi Jagi, Joko Ogava, Joko Tavada ter nazadnje Fumiko Enti in Taeko Kono. S tem je pritegnil ne le pozornost založnikov in bralcev, temveč tudi komisij prevajalskih nagrad. DSKP-jeva mu je letos dodelila Sovretovo. Roman Razkropljeni po zemlji Joko Tavada (Beletrina, 2025), lanske gostje Fabule, prvoosebno pripoveduje več pripovedovalcev, in to v različnih jezikih in njihovih ravneh. ...