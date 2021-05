Douglas Adams - Razkril nam je odgovor na véliko vprašanje

V nadaljevnaju preberite:



Obstajata dve vrsti ljudi: tisti, ki smo prebrali Štoparski vodnik po Galaksiji, in tisti, ki ga še bodo. Ko govorimo o kultni literaturi, je ta knjiga skoraj vedno na prvem mestu. Legendarna trilogija v petih delih britanskega avtorja Douglasa Adamsa je dobila še šesto knjigo Pa še tole … irskega pisatelja Eoina Colferja. Letos mineva dvajset let od Adamsove smrti, vsak 25. maj pa v njegov spomin priredijo galaktični dan brisače.



Douglas Noel Adams se je rodil 11. marca 1952 materi Janet in Christopherju Douglasu Adamsu v Cambridgeu. Nekaj mesecev po njegovem rojstvu se je družina preselila v londonski East End, kjer se je tri leta kasneje rodila njegova sestra Susan. Starša sta se ločila leta 1957, Douglas, Susan in njihova mati pa so se preselili v zavetišče za živali RSPCA v Brentwoodu v Essexu, ki sta ga vodila njegova stara starša.