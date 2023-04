Dragu Jančarju mednarodna literarna nagrada Latisana per il nord-est

Pisatelj Drago Jančar je z romanom In ljubezen tudi v soboto zvečer v gledališču Odeon v Latisani v Italiji prejel 30. mednarodno literarno nagrado Latisana per il nord-est. V italijanskem prevodu Darje Betocchi je roman pod naslovom E l'amore anche ha bisogno di riposo lani izšel pri založbi Nave di Teseo.

Strokovna žirija je v utemeljitvi izpostavila »izbrano Jančarjevo prozo« in »mojstrski prevod Darje Betocchi«, ki italijanskim bralcem približa zgodbo o ljubezni, sovraštvu in posledicah, ki jih je vojna pustila na protagonistih Jančarjevega romana in njegovem rojstnem mestu Mariboru, so sporočili iz založbe Beletrina.

Naslov romana utegne zveneti nekoliko nenavadno, saj se roman dogaja v časih, ko je svetu zavladalo sovraštvo. Med naraščanjem nasilja v okupiranem Mariboru, med uporniki v pohorskih gozdovih, v koncentracijskem taborišču na severu Evrope in med povojnim prevzemanjem oblasti se v štirih poglavjih odvijajo zgodbe ljudi, ki so v tej zgodovinski blodnjavi človeštva nasilniki, žrtve ali oboje hkrati. In ki poskušajo ubraniti vsaj vsak svojo ljubezen pred nesmislom zla in porazom človeškega dostojanstva, so o romanu zapisali pri založbi.

Mednarodno literarno nagrado Latisana per il nord-est podeljujejo pisateljem, ki so se rodili ali živijo v italijanskih deželah Furlanija - Julijska krajina, Trentinsko - Zgornje Poadižje in Benečija, v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji ter so svoja leposlovna dela postavili v te regije ali v njih obravnavajo teme, ki se nanašajo na ta geografska območja, piše na spletni strani nagrade.

Pisatelj, dramatik in esejist Drago Jančar (1948) velja za enega najbolj uveljavljenih in prevajanih sodobnih slovenskih avtorjev. Njegova dela so prevedena v več kot 20 jezikov. Najprej je deloval kot urednik, lektor in korektor pri časopisu Večer, od leta 1981 in vse do svoje upokojitve 2016 pa je bil urednik in tajnik pri Slovenski matici.

Za svoja dela je prejel številna najvidnejša slovenska in mednarodna priznanja. Med drugim je večkrat prejel kresnika, in sicer za romane Zvenenje v glavi (1999), Katarina, pav in jezuit (2001), To noč sem jo videl (2011) in In ljubezen tudi (2018). Za roman To noč sem jo videl je prejel kresnika desetletja (2020). Leta 2020 je za svoj opus prejel avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost.