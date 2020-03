Dragu Jančarju veliko mednarodno priznanje

Preberite še

Nazadnje je pri Jančarju za pozitiven odmev poskrbel njegov roman In ljubezen tudi. FOTO: Igor Modic/Delo

Pisateljbo za svoje življenjsko delo prejel ugledno avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost 2020. Letos podeljujejo nagrado za celoten literarni opus evropskega avtorja ali avtorice, ki je v mednarodnem prostoru pritegnil veliko pozornosti. Žirija je v obrazložitvi med drugim zapisala, da »ob posamezniku odločno prikaže izkrivljenja naše zgodovine: v tem je ena velikih odlik njegove literature«.Eden izmed osnovnih pogojev sodelovanja je, da mora biti avtorjevo delo prevedeno tudi v nemški jezik. K dosedanjim nagrajencem sodijo poznejši dobitnik Nobelove nagrade za literaturo(2012),(2015),(2017),(2018) in nazadnjeNagrada znaša 25.000 evrov.Državna sekretarka za umetnost in kulturoje prav tako razkrila imena drugih nagrajencev: Outstanding Artist Award za literaturo gre, avstrijska umetnostna nagrada za literaturo. V polju otroške in mladinske literature gresta nagradi ilustratorkama in avtoricamain. Avstrijsko državno nagrado za kulturno publicistiko pa prejmeNazadnje je pri Jančarju za velik pozitiven odmev poskrbel njegov roman In ljubezen tudi, ki je v izvirniku izšel leta 2017, v nemškem prevodu pa leta 2019. Jančar v romanu, ki se začenja leta 1943 v takratnem Marburgu, kasneje Mariboru, vedno znova menja obdobja in protagoniste ter se pri tem znova izkaže kot velik pripovednik, kronist in humanist. V nemškem govornem prostoru sta bila med drugim zelo odmevna romana Galjot in To noč sem jo videl.