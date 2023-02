Drhteti v hrepenenju po nedosegljivem

V nadaljevanju preberite:

Džuničiro Tanizaki (1886–1965), ob Kavabati, Sosekiju in Mišimi eden najznamenitejših japonskih piscev, prevajalcev in mislecev začetka dvajsetega stoletja, svoja protagonista pred bralca že v samem začetku romana, spisanega med letoma 1928 in 1929, privede brez laži in brez pretvarjanj; Misako se, čeprav poročena, v Sumi redno in odkrito srečuje z ljubimcem Asom, Kaname pa se, čeprav poročen, redno in odkrito vdaja Louise, prostitutki evropsko-azijskega rodu in velikih apetitov. Ob tem zakonca zatrjujeta, da si ločitve želita, da je takšna odločitev dobra, da je prav, a iz dneva v dan polzita v krču, v čakanju, »kateri bo prvi dal pobudo, kakor da v rokah držita plitvo posodo in čakata, proti komu se bo nagnila voda«.