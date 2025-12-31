Drugačno poglavje mariborske zgodovine

V nadaljevanju preberite:

Napetosti med slovenskim in nemškim prebivalstvom v Mariboru v medvojnem, vojnem in povojnem obdobju so bile navadno interpretirane dokaj enostransko in brez posebne empatije, roman Paula Blahe Iskanje sledi pa ima precej drugačen, v marsičem ne samo bolj objektiven, temveč v določeni meri tudi spravni značaj. V nasprotju s številnimi drugimi primerki klasične avstrijske literature o pregnanstvu in izgubljenem domu, tako imenovane Heimatliteratur, Blaha ne idealizira preteklosti, ampak razgali kompleksnost sožitja in nasilja ter postavi v ospredje humanistični ton, razumevanje in empatijo, čeprav s trpkim, neredko tudi resigniranim podtonom.