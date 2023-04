Edina konstanta je poezija​

V nadaljevanju preberite:

Na prvi pogled ne bi rekli, da je pijača britanske pisateljice ­Bernardine Evaristo, nagrajene z man bookerjem, vodka s kocko­ ledu. Gre za osebo, ki človeka popolnoma prevzame, v vsaki interakciji je pristna. Je ena izmed privlačnih, magnetičnih ljudi, s katerimi si vsi želijo biti prijatelji. Tudi sama je zatrdila, da je očitno nekaj na njej, da ji ljudje pogosto, čisto refleksno, želijo povedati svojo življenjsko zgodbo. »Še dobro, da sem pripovedovalka, da me ljudje in njihovo življenje zanimajo bolj kot vse drugo,« reče. S pesnico, dramatičarko, igralko, aktivistko, nagrajeno pisateljico, ki v svetu najprej opazi razliko in šele potem podobnost, sva se pogovarjali med kosilom, tik preden je odhitela na letališče, od koder se je po mesecu dni potovanja po Evropi končno vrnila domov. Trenutno piše nov dramski tekst, ki bo prihodnje leto uprizorjen v Londonu. Njeni objemi so močni in dolgi.