Eichmann v Jeruzalemu: Dolžnosti pokornega državljana

»Storil je svojo dolžnost, kot je znova in znova govoril policiji in sodišču; ni ubogal le ukazov, ubogal je tudi zakon,« v poglavju Dolžnosti pokornega državljana zapiše Hannah Arendt, ob tem pa poudarja, da zlo ne korenini zgolj iz tega, da posameznik misli zlo, pač pa da (ga) ne misli. »S pobijanjem Judov nisem imel nič. Nikoli nisem ubil nobenega Juda ali pa Nejuda – nikoli nisem ubil nobenega človeka. Nikoli nisem dal ukaza, naj ubijejo bodisi Juda ali Nejuda; tega preprosto nisem storil,« je na začetku sojenja dejal Eichmann.