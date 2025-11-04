  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Knjiga

    Eichmann v Jeruzalemu: Dolžnosti pokornega državljana

    Eichmann v Jeruzalemu, revidirana in razširjena izdaja ene najznamenitejših knjig 20. stoletja, je s poročilom o banalnosti zla še danes boleče aktualna.
    Eichmann je kot ključni člen tako imenovane dokončne rešitve (Endlösung) organiziral transport, množične deportacije Judov. FOTO: The Huntington/Flickr
    Galerija
    Eichmann je kot ključni člen tako imenovane dokončne rešitve (Endlösung) organiziral transport, množične deportacije Judov. FOTO: The Huntington/Flickr
    Pia Prezelj
    4. 11. 2025 | 06:00
    4:17
    A+A-

    V nadaljevanju preberite: 

    »Storil je svojo dolžnost, kot je znova in znova govoril policiji in sodišču; ni ubogal le ukazov, ubogal je tudi zakon,« v poglavju Dolžnosti pokornega državljana zapiše Hannah Arendt, ob tem pa poudarja, da zlo ne korenini zgolj iz tega, da posameznik misli zlo, pač pa da (ga) ne misli. »S pobijanjem Judov nisem imel nič. Nikoli nisem ubil nobenega Juda ali pa Nejuda – nikoli nisem ubil nobenega človeka. Nikoli nisem dal ukaza, naj ubijejo bodisi Juda ali Nejuda; tega preprosto nisem storil,« je na začetku sojenja dejal Eichmann.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Umetnost in zdravje

    Umetnost vpliva na zdravje in znatno niža stroške zdravstva

    Na ministrstvu pojasnjujejo, da so »glede razvoja povezovanja področij kulture in zdravja pripravili več strateških in izvedbenih korakov.
    Pia Prezelj 29. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Živel si v pričakovanju, da bodo kmalu prišli pote

    Nagrajenca festivala Kranj Foto Fest Paša Kričko in Balázs Turós se z vrhunskima serijama predstavljata tudi v Cankarjevem domu.
    Pia Prezelj 14. 10. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Premiera MGL

    V civilizacijskih centrih smo vse manj varni

    Prva slovenska uprizoritev drame Jona Fosseja Tukaj v temnem gozdu pod režijsko taktirko Doriana Šilca Petka oživlja Kino Komuna.
    Pia Prezelj 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Po sledeh denarja

    Koliko sredstev smo v Sloveniji namenili za romsko problematiko

    Pogledali smo, koliko so prejele občine in koliko različna romska društva.
    Pija Kapitanovič 3. 11. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Plače so v Avstriji višje, življenje mirnejše, stanovanja dostopna

    Ekonomija pogosto pozablja, da kapital sam po sebi ne ustvarja ničesar. Kapital potrebuje ljudi, tiste, ki znajo z njim nekaj narediti.
    3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    hannah arendtIzraelknjigaholokavstnacizemEichmannEichmann v Jeruzalemu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Hannah Arendt

    Eichmann v Jeruzalemu: Dolžnosti pokornega državljana

    Eichmann v Jeruzalemu, revidirana in razširjena izdaja ene najznamenitejših knjig 20. stoletja, je s poročilom o banalnosti zla še danes boleče aktualna.
    Pia Prezelj 4. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Širitvena politika

    Vučića čaka zaušnica iz Bruslja

    Evropska komisarka Marta Kos bo danes predstavila svoje prvo poročilo o napredku kandidatk za članstvo v EU.
    Peter Žerjavič 4. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Vsa lepota glasbenega življenja

    Vita Mavrič se v Cankarjev dom vrača z večerom šansona ter s prijatelji.
    Zdenko Matoz 4. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Pomembna je energija

    Vsak mesec sončno elektrarno namesti dobrih sto gospodinjstev.
    Marko Kočevar 4. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Finale ATP

    Št. 1 bo na poti Carlosa Alcaraza proti vrhu le opazovalec

    Jannik Sinner je danes še št. 1 moškega tenisa, a le do prihodnjega ponedeljka, ko ga bo Carlos Alcaraz prehitel. Oba bosta igrala v Torinu.
    4. 11. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Vsa lepota glasbenega življenja

    Vita Mavrič se v Cankarjev dom vrača z večerom šansona ter s prijatelji.
    Zdenko Matoz 4. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Pomembna je energija

    Vsak mesec sončno elektrarno namesti dobrih sto gospodinjstev.
    Marko Kočevar 4. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Finale ATP

    Št. 1 bo na poti Carlosa Alcaraza proti vrhu le opazovalec

    Jannik Sinner je danes še št. 1 moškega tenisa, a le do prihodnjega ponedeljka, ko ga bo Carlos Alcaraz prehitel. Oba bosta igrala v Torinu.
    4. 11. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    »Nehvaležno se je hvaliti z visoko odpornostjo in mahati z rdečo cunjo«

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo