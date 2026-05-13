Ekološka zavest je eden glavnih moralnih imperativov sodobne literature

Ko sedimo, beremo, kuhamo, spimo in počenjamo vse človeške reči, svet okoli nas izginja. Populacije spremljanih prostoživečih vretenčarjev so se od leta 1970 zmanjšale za 70 odstotkov, število poplavnih nesreč je od leta 2000 v primerjavi s preteklima desetletjema naraslo za 130 odstotkov. Svet, kot ga poznamo, izginja – toda ne sam od sebe.

Kot pravi Maša Jelušič, ­si težko privoščimo, da bi podnebno krizo mislili »s kritične distance, ker je morda niti ne bomo doživeli«, zato je v Cankarjevem domu na začetku leta nastala serija ­Literarne ekokrajine, ki podnebno krizo misli skozi in s pomočjo literature.