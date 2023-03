Ekonomičnost jezika nekoč in danes

»S krajšavami so križi in težave,« je nekoč zapisal jezikoslovec Dušan Gabrovšek. Pritrjuje mu tudi Mojca Kompara Lukančič, avtorica Slovenskega slovarja krajšav (Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2023), ki poudarja, da nas krajšave spremljajo že zelo dolgo, saj jih je uporabljal že Cicero, ob tem pa se v jeziku »pojavijo nenadno in nastajajo hitro, zato jim težko sledimo«.

Krajšave, »ti praviloma kratki, a včasih tudi daljši skupki le nekaj črk, znakov, simbolov«, nastajajo tako v splošnem kot strokovnem jeziku, in sicer zaradi jezikovne gospodarnosti, želje po krajšem, jedrnem in učinkovitem izražanju, dodaja Mojca Kompara Lukančič, sicer docentka na mariborski univerzi, kjer poučuje angleški in italijanski jezik, ter zunanja prevajalka na ministrstvu za notranje zadeve, ki je po dveh slovarskih poskusih, Slovarčku krajšav v letih 2006 in 2011, to delo snovala več let.

»Najprej ročno, sledila sta uporaba programskih orodij ter pridobivanje gradiva ob pomoči algoritmov, in sicer ob dolgoletnem razumevanju in proučevanju krajšav v slovenskem prostoru,« pravi avtorica, katere raziskovalno področje zajema slovaropisje, krajšave, jezikovne tehnologije ter dvojezičnost in prevajanje, in dodaja, da je na izdajo slovarja krajšav naš prostor čakal kar 75 let. Leta 1948 je Jože Župančič sicer sestavil za tisti čas sodoben in bogat slovar krajšav z naslovom Krajšave – mala izdaja, žal pa je delo za današnji čas zastarelo.

Od splošnih do terminoloških krajšav

Slovar slovenskih krajšav ima tako »za slovenski prostor velik pomen, saj smo prvič priča delu, ki celovito predstavi slovenske krajšave ter uporabniku ponudi obsežen nabor slovenskih krajšav in njihovih razvezav. Gre za sodoben slovar krajšav, ki je primerljiv s krajšavnimi slovarji, izdanimi v angleškem, nemškem, španskem, italijanskem in francoskem jeziku«.

V slovarju najdemo od splošnih krajšav, na primer za mesece, dneve v tednu, merske enote, denarne valute, države, do terminoloških, iz medicine, vojske, ekonomije, jezikoslovja in drugih področij. Obsežnemu uvodu, v katerem avtorica na diahroni in sinhroni ravni predstavi položaj krajšav v slovenskem prostoru, sledita oris značilnosti slovarja na primerih geselskih člankov in geslovnik.

Kot še pojasnjuje avtorica, slovar »poleg splošnih slovenskih krajšavno-razvezavnih parov zajema tudi terminološke krajšave, uporabnik v njem najde vse različice zapisa določene krajšave, slednje so v slovarskem geslu urejene abecedno, gre za zapise, ki se vidno pojavljajo v slovenskih pisnih virih. Primeri zapisa krajšav na dva ali več načinov slovar rešuje z medreferenčnimi kazalkami, ki so vanj vključene kot samostojna gesla«.