Elif Shafak - Po smrti živiš v spominu prijateljev

Slovita angleško-turška pisateljica Elif Shafak je z najnovejšim romanom 10 minut, 38 sekund na tem čudnem svetu dregnila tja, kamor najraje dregne – v patriarhalno in nazadnjaško družbo, v spregledanost in zavrženost ljudi.Elif Shafak je za marsikoga nadležna, saj vztrajno in strastno biča kulturno nazadnjaštvo in hkrati hvali slo po življenju pri vseh zatiranih. V romanu 10 minut, 38 sekund na tem čudnem svetu so zatirani tako ženske kot moški in tudi tisti vmes. Roman se je potegoval za bookerja in Ondaatjejevo nagrado, postal pa je Blackwellova knjiga minulega leta. Je precej nenavadno branje, saj doslej (verjetno) še ...