Elisa Shua Dusapin: Nekaj v mojem razumevanju okolice se je prelomilo

Sredi poletja je ob izidu prevoda svojega prvenca Zima v Sokču (Goga, prevedla Suzana Koncut), postavljenega v mejno južnokorejsko mesto, gostovala na Novomeških poletnih večerih. Tik zatem je pri švicarski založbi Zoé na podlagi njenega dveletnega bivanja na Bližnjem vzhodu izšla njena peta knjiga Sauf la frontière (Samo meje ne). Osemindevetdeset odstotkov zapiskov, sprva preveč intimnih, je zavrgla. Elisa Shua Dusapin (1992) se že dolgo preživlja s pisanjem, a je do njega skromna in ponižna. Milino in mir, ki ju oddaja, je mogoče čutiti tudi na daljavo, prek zaslona. To naj bi bil intervju o njenem prvencu – pa je o marsičem drugem, samo o tem ne. Kakšni so prvi odzivi na vašo novo knjigo? Na splošno zelo lepi, odleglo mi je. Strah me je bilo, da bo knjiga razdvajala in ne združevala, ...