Razkošna pisanost življenja Eltona Johna

Pri založbi Učila, ki že vrsto let skrbi za prevode biografij znanih glasbenih ustvarjalcev, je izšel življenjepis Eltona Johna, enega največjih in najuspešnejših glasbenih zvezdnikov vseh časov. V njej je britanski glasbenik, ki se lahko pohvali s 26 zlatimi, 38 platinastimi ali večkrat platinastimi albumi in enim diamantnim, iskreno in nadvse duhovito podal svojo zgodbo.Knjiga Jaz je njegova prva uradna biografija. Kar smo lani videli v filmu Rocketman, ki ga je sam tudi produciral, zdaj lahko še v miru preberemo. Življenjepis prinaša zgodbo sramežljivega Reginalda Dwighta iz londonskega predmestja Pinner, ki se je šolal na ...