Emrullah Alp, pesnik: Novi svet zahteva nove definicije

Ptuj bo v teh dneh prežet s ­poezijo. Med gostujočimi pesniki iz desetih držav na prvi izvedbi mednarodnega pesniškega festivala Versia (20.–22. avgust) je tudi v turščini pišoči Emrullah Alp. Ustanoviteljico in umetniško vodjo festivala Kristino Kočan je najprej pritegnil z »ekonomijo besed, zaupanjem v podobo in v to, da v pesmi ni treba vsega pojasniti«, kar je blizu tudi njenemu pisanju. V odgovorih je bil jedrnat, a ne skop – in tudi v njih je bila poezija. Ker se že dalj časa uči turško in jo je Alpova poezija nagovorila, je Kristina Kočan začela prevajati njegove pesmi. Ob tem se je še bolj zavedela, kako močno delujejo prav zaradi zadržanosti. »Kot prevajalko me je zanimalo, kako to nenavadno notranjo logiko prenesti v slovenščino, ne da bi jo pojasnila in s tem ukrotila,« je ...