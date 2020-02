En sam stavek, ki teče kot reka

Roman Cona francoskega pisatelja Mathiasa Énarda je napisan skoraj v enem stavku. Misli in spomini glavnega junaka divjajo hitro kot ekspresni vlak skozi pokrajino, včasih se malo umirijo, kot takrat, kadar se vlak ustavi na postaji, in potem kmalu spet pospešijo v enakomeren ritem, ki včasih spominja na bitje srca.Vse to ne čudi, saj se v romanu glavni junak Francis Servain Mirković dejansko vozi z vlakom iz Milana v Rim. Tajni agent je in nosi s sabo dokumente o vojnih zločinih, tudi sam se je boril v vojni na tleh nekdanje Jugoslavije. Njegova pot je dolga 517 kilometrov, roman ima 517 strani.Izjemno ga je prevedla letošnja ...