Enako veliko vesolja je tam zgoraj kot v nas samih

Pogled na naš prelepi in krhki planet močno spremeni razumevanje človeštva in posameznika.

Leta 2024 je Samantha Harvey za svoj peti roman V orbiti prejela bookerja. To je bilo prvič, da je ugledna nagrada za dela v angleškem jeziku pripadla knjigi, ki se dogaja v vesolju. Okvir pripovedi je sila preprost. Sledimo dnevu šestih astronavtov na mednarodni vesoljski postaji. Ta v 24 urah 16-krat obkroži Zemljo, torej trajajo ti mini dnevi 90 minut. Vsako poglavje je ena orbita, znotraj katere avtorica skozi fiktivne astronavte in dva kozmonavta (Italijan Pietro, Japonka Chie, Britanka Shaun, Rusa Roman in Anton ter Američanka Shaun) razkriva njihove zgodbe, medsebojne odnose, motive ter soočanje s perspektivo, ki jim jo ponuja bivanje v mikrogravitaciji nizke orbite. Sicer kratka knjiga, ki je pogojno roman, kot glavnega junaka postavlja predvsem Zemljo, klasične zgodbe ni, še ...