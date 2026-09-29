Eno mesto, dve bralki – in ena nova knjigarna

Kaj pa, če bi skočili v Trst? je stavek, ki ga slišim vsaj enkrat na mesec. Skočiti v Trst pomeni iti na kavo, aperitivo, na sprehod, pomeni hoditi po mestu Borisa Pahorja, Umberta Sabe in Jamesa Joycea, po mestu trgovcev in mornarjev, mestu, ki je od nekdaj ležalo v nekakšnem medprostoru med tem in onim. V ta medprostor se odslej umešča tudi novoustanovljena neodvisna knjigarna Nation of Nowhere Books, ki trenutno ponuja predvsem knjige v angleščini, kaj kmalu pa se jim bodo pridružile še francoske, španske in nemške izdaje.