Etična dolžnost živih, da pokopljejo mrtve

Antigona na Slovenskem Matica Kocijančiča je delo, ki verno sledi svojemu naslovu, a pri tem izvorno besedilo (sporočilo) preišče v spoštovanja vredni globini, širini in višini. Kar zadeva sodobno slovensko kulturo in družbo, avtor pokaže, kako ima prav mit o Antigoni status ene najbolj prepoznavnih antičnih referenc. Zakaj? Ker tako ali drugače zaznamuje nastajanje Slovenije skozi moderno kulturno genezo, tudi oporečniško, v veliki meri zato, ker »od kmečkih uporov do povojnih pobojev« vleče rdečo nit skozi družbene konflikte, posebej tega, ki se je vzpostavil med drugo svetovno vojno in po njej. Vse to poleg kulturne premišljuje predvsem v filozofski perspektivi, iz katere razpira tudi poglede na politično dogajanje.

Delo je strukturirano v logičnem sosledju vsebinskih poglavij. V začetnih oriše izvore mita o Antigoni, o Kreontovih dilemah, njegovem zlomu ter o njunem (središčnem) spopadu, ki napoveduje »nekatere prepoznavne duhovne in družbene pretrese modernosti«. Pokaže, kako je mit v slovenski kulturni in duhovni prostor večinoma vstopil skozi eno najpomembnejših slovenskih dram 20. stoletja, skozi Antigono Dominika Smoleta. Potem tisočletno antično tradicijo poveže s slovensko recepcijo, namreč z vprašanjem o pokopu ubitih v povojnem času in z vprašanjem sprave.

Antigona Dominika Smoleta velja za najpomembnejšo slovensko dramo, ki od nastanka pa vse do danes ni izgubila poetične moči in miselne veljave. Foto Peter Uhan/sng Drama Ljubljana

V smer slovenskih interpretacij

Za slovensko literarnokritiško tematizacijo problema Antigone je pomembna recepcija tega mita v obdobju francoske revolucije. Tako avtor nadaljuje razmišljanje. Tedaj je namreč študij Antigone doživel preporod, hkrati se je v tem kontekstu oblikovala povezava do vprašanja revolucionarnega konflikta in nasilja. Že od 19. stoletja pa do današnjih dni je pri nas prisotna kritiška recepcija Antigone. Izvirne upodobitve motivov se prvič pojavijo pri Miranu Jarcu, razcvet pa zaradi morije doživijo po drugi svetovni vojni.

Tako avtor prvič pride do Tineta Hribarja, ki v nadaljevanju in filozofskem epilogu zaseda privilegirano mesto. Gre za serijo z Antigono povezanih vprašanj, ki se sprožijo s slovenskimi povojnimi poboji. Pokaže tudi na argentinskoslovensko recepcijo te povezave, pri Črni maši za pobite Slovence Tineta Debeljaka, pri Karlu Mauserju in Rudi Jurčecu.

Na drugi strani razpre pogled, kako so Antigono obravnavali levičarski intelektualci in podporniki komunistične oblasti, med drugim Josip Vidmar in Juš Kozak, ki je na pisca Antigone naslovil kritiko zaradi »pobožnosti« in »neborbenosti njegovega duha«.

Kocjančič Anntigona Foto promocijsko gradivo

Avtor ima za osredje v tovrstnem razmišljanju obojih najznamenitejšo literarno variacijo antigonskega mita, Smoletovo Antigono. Od nje potegne prikaz posledic zanikanja Polinejka in iz nje potegne paralele s povojnim dogajanjem na Slovenskem. To mu služi za to, da se lahko posveti filozofiji Antigone, kot rečeno, osrednje mesto odmeri Tinetu Hribarju, pa ne le njemu, tudi Martinu Heideggerju, ki služi Hribarju za filozofsko podlago. In narobe, skozi vprašanje, ali je slovenska sprava pravzaprav heideggerjevski projekt, postavi celo tezo, da je »Hribarjev projekt« »v očitnem nasprotju z nekaterimi ključnimi poudarki Heideggerjevega razumevanja Antigone«.

Ob nepisanih zakonih in simbolu izjeme

Središčna zamisel Sofoklejeve Antigone je »Antigonina drzna nepokorščina Kreontu, kralju Teb (…), ki je strogo prepovedal pokop njenega brata Polinejka«. Zgodba je bralcu znana in interpretacija (Tejrezias) je, da sta oba Kreontova ukaza, tako prepoved pokopa mrtvega Polinejka kot pokop žive Antigone, poseganje človeške oblasti v območje bogov. Zato avtor oceni, da je vprašanje o pomenu in legitimnosti zakonov eno temeljnih in unikatnih vprašanj Antigone. Pot od Kreontove zablode do zaključka drame pokaže, kako je »srž tragedije v oblastnikovi kršitvi božjih zakonov«. Gre za razmerje med božjim in državnim zakonom. Gre za nepisane zakone, ki bi jim vsaka oblast morala prisluhniti. Gre za konfliktno razmejitev med religiozno in politično sfero. Nekateri izmed najpomembnejših božjih zakonov v grškem svetu namreč zahtevajo pokopavanje umrlih. Na eni strani imamo voljo do moči, na drugi božjo avtoriteto. Kakšen je Antigonin odgovor?

ℹMatic Kocijančič Antigona na Slovenskem: antični mit v književnosti in filozofiji LUD Literatura, 2026

Je, kot pokaže Sofoklej, v uporu proti volji do moči, v zavedanju in spoštovanju smrti. Tu je tisti, ki vlada, dolžan služiti. Gre za eksistencialno in, kot je pokazal Heidegger, tudi za ontološko raven. Antigonin eksces je v tem, da je postala simbol izjeme, ki se zmore upreti želji po popolnem obvladovanju sveta.

Vprašanje dvojnega pokopa, namreč tudi zahteve po še celovitem pogrebnem ritualu, pri Antigoni kaže na dodatno zahtevo po pravici. Tudi ta zahteva kaže na svojo nadnaravno razsežnost. Avtor v zagovor te zahteve izpostavlja »skrivnostnost« kot temeljno, neodtujljivo razsežnost Antigone. Sofoklejeva tragedija ima skrivnostnost v svojem jedru.

Od kmečkih uporov

do povojnih pobojev

Od tu se avtor zapelje v moderni razcvet antigonskega mita, za katerega je po njegovem mnenju ključno leto 1789, torej leto francoske revolucije. V slovenskih interpretacijah tega mita vidi tudi motiv Ojdipa kot simbolne figure politične emigracije. Revolucija ponuja povezave med francosko recepcijo in slovenskimi tematizacijami antigonskega mita. Tako razmišljanje razširi na tematsko časovnico od kmečkih uporov do povojnih pobojev. Pokaže, da je bila prva tematizacija Antigone na Slovenskem spočeta leta 1875 v Slovenskem narodu izpod peresa Maksa Pleteršnika.

Popotovanje od kmečkih uporov do povojnih pobojev se v analizi konča natanko tam: pri slovenskih pobojih po drugi svetovni vojni. Najbolj množičen pomor v valu jugoslovanskega povojnega nasilja (70.000 ljudi) se je zgodil na ozemlju Slovenije. V obdobju med letoma 1945 in 1975 se o povojnih pobojih javno ni govorilo. Tone Svetina je v Ukani dokaj eksplicitno prikazal nekaj teh dogodkov. Manj eksplicitno, toda umetniško, duhovno in politično vznemirljivejše se je v svoji Antigoni zadev lotil Dominik Smole že deset let pred Ukano. Literarna recepcija je v Antigoni prepoznala eno največjih del slovenske dramatike, toda brez odprte govorice o ranah polpreteklosti. Pet let po Kocbekovem razkritju (1975) in šest let po noveli Antigona s severa Nade Gabrovič (Zvezdni prah, 1974) se je začela previdna debata o tem in o dušečem molku.

Tine Hribar. Eden najpomembnejših teoretikov o vlogi Antigone v slovenskem pomovanju posvečenosti mrtvih. Foto Arhiv

V izseljenski literaturi avtor podčrta delo Velika črna maša za pobite Slovence Tineta Debeljaka (Buenos Aires, 1949). Potem romaneskno trilogijo Karla Mauserja Ljudje pod bičem. Sledi Ruda Jurčec, ki je leta 1954 objavil zapis o slovenskem popotovanju francoskega pisatelja Marcela Schneiderja, ki Antigono primerja z žalovanjem slovenskih žensk za žrtvami druge svetovne vojne. In še druge.

V »slovenskem marksizmu« avtor izpostavlja Josipa Vidmarja in Juša Kozaka, tudi Miška Kranjca in Bratka Krefta, potem se posveti »ontološki nepokorščini Polinejka« v Antigoni Dominika Smoleta, ki pripelje do vprašanja »ontološke krize« in »slovenskih Polinejkov«. Slednje, pokaže, se inkarnira v javnem diskurzu slovenske fenomenološke šole. Od Smoleta prek Kocbeka je Antigona našla svojega slovenskega Polinejka, zapiše. To je leta 1990 pripeljalo do državne spravne (spominske) slovesnosti v Rogu, toda Antigona je na slovenskih tleh »Polinejka našla in pokopala skoraj natanko trideset let prej, na odru Viteške dvorane«.

Od božjega zakona

do zakona biti

Tako avtor pride do Tineta Hribarja. Označuje ga kot enega najpomembnejših in najvplivnejših filozofov zadnjega pol stoletja. Že leta 1979 se je posvečal »filozofiji tragedije in tragediji filozofije«. Naslednje leto je nastopil v diskusiji ob 20. obletnici Smoletove Antigone. Ob njej je stavil na »tretjo pot«, onkraj »revolucionarne« in »institucionalne« etične paradigme. V ta projekt se je vključila tudi žena Spomenka Hribar. O povojnih pobojih je Hribar spregovoril v sloviti 57. številki Nove revije. Akterje slovenskega revolucionarnega nasilja je povezal z likom Kreonta. V analizi Kocijančič pokaže, kako je Hribar prepletel antimarksizem in antikrščanstvo. Pokaže, kako je stavil na dvoje: na vprašanje upora civilne javnosti proti represivnemu totalitarnemu režimu in na vprašanje povojnih pobojev v povezavi z Antigoninim prizadevanjem za pokop Polinejka. Pokaže na njegovo filozofsko popotovanje od Marxa do Heideggerja in Derridaja, tudi v navezavi na Dušana Pirjevca. Pri tem med drugim razvije kritiko do krščanstva, posebej katolištva, posebej slovenskega. V devetdesetih letih celo opredeli razmerje med nasiljem in krščanstvom.

Avtor ima za osredje v tovrstnem razmišljanju obojih najznamenitejšo literarno variacijo antigonskega mita, Smoletovo Antigono. Od nje potegne prikaz posledic zanikanja Polinejka in iz nje potegne paralele s povojnim dogajanjem na Slovenskem.

Potem avtor pokaže na razvoj njegove teorije o etiki svetosti in kako se je oprl na Heideggerjevo interpretacijo Sofokleja. Heideggerjeva interpretacija Antigone (predavanja iz leta 1942) je radikalno zaznamovala njegovo razumevanje Antigone, zapiše. Tu postavi temelje za izvirni etiški sistem, ki mu sledi vse do danes.

Zato se avtor vpraša, ali slovenska sprava sledi »heideggerjevskemu projektu«. Hribar pri zasnutju svoje etike svetosti uporabi Heideggerjevo interpretacijo, da »zakon, s katerim Antigona utemeljuje svoje dejanje, v resnici ni božji zakon, temveč zakon biti«. Zakon biti poveže z zakonom mrtvih in živih. Nadaljevanje Hribarjevega postopka ima Kocijančič za problematično. Heideggerjev »zakon mrtvih«, meni, namreč izenači s svojim razumevanjem »posvečenosti mrtvih«, kar generira etično dolžnost živih, da pokopljejo mrtve. Potem pokaže na tridelni načrt Hribarjevega filozofskega projekta: prvič, temeljni Antigonin zakon ni božji zakon, temveč »zakon biti«, drugič, ta zakon je »zakon mrtvih« in »temeljni zakon živih«, in tretjič, ta zakon vedno in povsod narekuje, da je treba mrtve pokopati.

Edvard Kocbek. Med prvimi je v slovenski prostor pripeljal resnico o povojnih pobojih. Foto Arhiv

Hribar se v tretjem napotilu oddalji od Heideggerja. Poveže zakon biti in etiko posvečenosti mrtvih, kar Heidegger zavrača. Hribar postavi tezo, da nepisani zakoni niso nepisani, ker jih ne bi bilo mogoče zapisati, temveč ker niso postave. »Ker niso napisani, jih ni mogoče odpisati.« Kocijančič s Kosovimi besedami pokaže, kako je Hribar »preheideggerjanil Heideggerja«. Hribarjeva teza poslej je, da če ne bomo upoštevali nepisanih zakonov, »bomo mimo najsvetejšega padli v brezno niča«.

V sekularizaciji božjih zakonov

V nadaljevanju avtor razpravlja o »protoreligioznih« in »(psevdo)religioznih« razsežnostih Hribarjevega spravnega projekta. V zadevi Antigone Hribar v navezavi na Heideggerja in Levinasa podpira specifično prednost etičnega pred ontološkim. Kritizira pa teološke razsežnosti teh tez. To avtor označi kot poskus sekularizacije božjih zakonov. Še več, pokaže, kako Antigona Hribarju služi kot platforma za kritiko krščanstva, kot vstop v »krščansko antropologijo brez Boga«, v obliko »ateističnega krščanstva«, v Hribarjevi samoopredelitvi približku modela »komunistične apropriacije krščanstva«. V metafizični »koaliciji« poleg krščanstva vidi tudi judovstvo in platonizem. V desetih božjih zapovedih vidi antitezo zakonom biti. Avtor Hribarjev projekt označi kot »poskus premostitve napetosti med sekularnostjo in religioznostjo«: »Boga zamenja bit, transcendenco zamenja 'druga stran sveta', Božje razodetje zamenja jasnina, svetloba biti.«

Martin Heidegger. Tine Hribar je na podlagi njegove filozofije utemeljil svojo teorijo o etiki biti. Foto Arhiv

Tako po avtorjevem mnenju razvije etični (ontološki) sistem, v katerem vzpostavi razvidno hierarhizacijo. Na prestol etike biti ustoliči življenje. Hribarjeva etika biti je torej »svojevrstna etika življenja«, ob čemer avtor vidi znake nekonsistentnosti. Njegovo etiko označi za naturalistično etiko življenja, »ljubezen v njej si zasluži prednostno mesto kot življenjska sila, kot sila porajanja in ohranjanja človeškega življenja«.

Na koncu avtor predstavi svoj pogled na Antigono Slavoja Žižka in s tem zaokroži tok slovenske recepcije Antigone.