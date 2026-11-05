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    Knjiga

    Etična dolžnost živih, da pokopljejo mrtve

    Antigona na Slovenskem: Antigonin odgovor, kot pokaže Sofoklej, je v uporu proti volji do moči, v zavedanju in spoštovanju smrti
    Antigona ima svoje povedati tudi na Slovenskem. Foto Wikimedia Commons
    Galerija
    Antigona ima svoje povedati tudi na Slovenskem. Foto Wikimedia Commons
    Janez Markeš
    5. 11. 2026 | 12:00
    14:44
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    Antigona na Slovenskem Matica Kocijančiča je delo, ki verno sledi svojemu naslovu, a pri tem izvorno besedilo (sporočilo) preišče v spoštovanja vredni globini, širini in višini. Kar zadeva sodobno slovensko kulturo in družbo, avtor pokaže, kako ima prav mit o Antigoni status ene najbolj prepoznavnih antičnih referenc. Zakaj? Ker tako ali drugače zaznamuje nastajanje Slovenije skozi moderno kulturno genezo, tudi oporečniško, v veliki meri zato, ker »od kmečkih uporov do povojnih pobojev« vleče rdečo nit skozi družbene konflikte, posebej tega, ki se je vzpostavil med drugo svetovno vojno in po njej. Vse to poleg kulturne premišljuje predvsem v filozofski perspektivi, iz katere razpira tudi poglede na politično dogajanje.

    Delo je strukturirano v logičnem sosledju vsebinskih poglavij. V začetnih oriše izvore mita o Antigoni, o Kreontovih dilemah, njegovem zlomu ter o njunem (središčnem) spopadu, ki napoveduje »nekatere prepoznavne duhovne in družbene pretrese modernosti«. Pokaže, kako je mit v slovenski kulturni in duhovni prostor večinoma vstopil skozi eno najpomembnejših slovenskih dram 20. stoletja, skozi Antigono Dominika Smoleta. Potem tisočletno antično tradicijo poveže s slovensko recepcijo, namreč z vprašanjem o pokopu ubitih v povojnem času in z vprašanjem sprave.

     

    Antigona Dominika Smoleta velja za najpomembnejšo slovensko dramo, ki od nastanka pa vse do danes ni izgubila poetične moči in miselne veljave.  Foto Peter Uhan/sng Drama Ljubljana
    Antigona Dominika Smoleta velja za najpomembnejšo slovensko dramo, ki od nastanka pa vse do danes ni izgubila poetične moči in miselne veljave.  Foto Peter Uhan/sng Drama Ljubljana

     

    V smer slovenskih interpretacij

    Za slovensko literarnokritiško tematizacijo problema Antigone je pomembna recepcija tega mita v obdobju francoske revolucije. Tako avtor nadaljuje razmišljanje. Tedaj je namreč študij Antigone doživel preporod, hkrati se je v tem kontekstu oblikovala povezava do vprašanja revolucionarnega konflikta in nasilja. Že od 19. stoletja pa do današnjih dni je pri nas prisotna kritiška recepcija Antigone. Izvirne upodobitve motivov se prvič pojavijo pri Miranu Jarcu, razcvet pa zaradi morije doživijo po drugi svetovni vojni.

    Tako avtor prvič pride do Tineta Hribarja, ki v nadaljevanju in filozofskem epilogu zaseda privilegirano mesto. Gre za serijo z Antigono povezanih vprašanj, ki se sprožijo s slovenskimi povojnimi poboji. Pokaže tudi na argentinskoslovensko recepcijo te povezave, pri Črni maši za pobite Slovence Tineta Debeljaka, pri Karlu Mauserju in Rudi Jurčecu.

    Na drugi strani razpre pogled, kako so Antigono obravnavali levičarski intelektualci in podporniki komunistične oblasti, med drugim Josip Vidmar in Juš Kozak, ki je na pisca Antigone naslovil kritiko zaradi »pobožnosti« in »neborbenosti njegovega duha«.

     

    Kocjančič Anntigona Foto promocijsko gradivo
    Kocjančič Anntigona Foto promocijsko gradivo

     

    Avtor ima za osredje v tovrstnem razmišljanju obojih najznamenitejšo literarno variacijo antigonskega mita, Smoletovo Antigono. Od nje potegne prikaz posledic zanikanja Polinejka in iz nje potegne paralele s povojnim dogajanjem na Slovenskem. To mu služi za to, da se lahko posveti filozofiji Antigone, kot rečeno, osrednje mesto odmeri Tinetu Hribarju, pa ne le njemu, tudi Martinu Heideggerju, ki služi Hribarju za filozofsko podlago. In narobe, skozi vprašanje, ali je slovenska sprava pravzaprav heideggerjevski projekt, postavi celo tezo, da je »Hribarjev projekt« »v očitnem nasprotju z nekaterimi ključnimi poudarki Heideggerjevega razumevanja Antigone«.

    Ob nepisanih zakonih in simbolu izjeme

    Središčna zamisel Sofoklejeve Antigone je »Antigonina drzna nepokorščina Kreontu, kralju Teb (…), ki je strogo prepovedal pokop njenega brata Polinejka«. Zgodba je bralcu znana in interpretacija (Tejrezias) je, da sta oba Kreontova ukaza, tako prepoved pokopa mrtvega Polinejka kot pokop žive Antigone, poseganje človeške oblasti v območje bogov. Zato avtor oceni, da je vprašanje o pomenu in legitimnosti zakonov eno temeljnih in unikatnih vprašanj Antigone. Pot od Kreontove zablode do zaključka drame pokaže, kako je »srž tragedije v oblastnikovi kršitvi božjih zakonov«. Gre za razmerje med božjim in državnim zakonom. Gre za nepisane zakone, ki bi jim vsaka oblast morala prisluhniti. Gre za konfliktno razmejitev med religiozno in politično sfero. Nekateri izmed najpomembnejših božjih zakonov v grškem svetu namreč zahtevajo pokopavanje umrlih. Na eni strani imamo voljo do moči, na drugi božjo avtoriteto. Kakšen je Antigonin odgovor?

     

    Matic Kocijančič

    Antigona na Slovenskem: antični mit v književnosti in filozofiji

    LUD Literatura, 2026

     

    Je, kot pokaže Sofoklej, v uporu proti volji do moči, v zavedanju in spoštovanju smrti. Tu je tisti, ki vlada, dolžan služiti. Gre za eksistencialno in, kot je pokazal Heidegger, tudi za ontološko raven. Antigonin eksces je v tem, da je postala simbol izjeme, ki se zmore upreti želji po popolnem obvladovanju sveta.

    Vprašanje dvojnega pokopa, namreč tudi zahteve po še celovitem pogrebnem ritualu, pri Antigoni kaže na dodatno zahtevo po pravici. Tudi ta zahteva kaže na svojo nadnaravno razsežnost. Avtor v zagovor te zahteve izpostavlja »skrivnostnost« kot temeljno, neodtujljivo razsežnost Antigone. Sofoklejeva tragedija ima skrivnostnost v svojem jedru.

    Od kmečkih uporov
    do povojnih pobojev

    Od tu se avtor zapelje v moderni razcvet antigonskega mita, za katerega je po njegovem mnenju ključno leto 1789, torej leto francoske revolucije. V slovenskih interpretacijah tega mita vidi tudi motiv Ojdipa kot simbolne figure politične emigracije. Revolucija ponuja povezave med francosko recepcijo in slovenskimi tematizacijami antigonskega mita. Tako razmišljanje razširi na tematsko časovnico od kmečkih uporov do povojnih pobojev. Pokaže, da je bila prva tematizacija Antigone na Slovenskem spočeta leta 1875 v Slovenskem narodu izpod peresa Maksa Pleteršnika.

    Popotovanje od kmečkih uporov do povojnih pobojev se v analizi konča natanko tam: pri slovenskih pobojih po drugi svetovni vojni. Najbolj množičen pomor v valu jugoslovanskega povojnega nasilja (70.000 ljudi) se je zgodil na ozemlju Slovenije. V obdobju med letoma 1945 in 1975 se o povojnih pobojih javno ni govorilo. Tone Svetina je v Ukani dokaj eksplicitno prikazal nekaj teh dogodkov. Manj eksplicitno, toda umetniško, duhovno in politično vznemirljivejše se je v svoji Antigoni zadev lotil Dominik Smole že deset let pred Ukano. Literarna recepcija je v Antigoni prepoznala eno največjih del slovenske dramatike, toda brez odprte govorice o ranah polpreteklosti. Pet let po Kocbekovem razkritju (1975) in šest let po noveli Antigona s severa Nade Gabrovič (Zvezdni prah, 1974) se je začela previdna debata o tem in o dušečem molku.

     

    Tine Hribar. Eden najpomembnejših teoretikov o vlogi Antigone v slovenskem pomovanju posvečenosti mrtvih. Foto Arhiv
    Tine Hribar. Eden najpomembnejših teoretikov o vlogi Antigone v slovenskem pomovanju posvečenosti mrtvih. Foto Arhiv

     

    V izseljenski literaturi avtor podčrta delo Velika črna maša za pobite Slovence Tineta Debeljaka (Buenos Aires, 1949). Potem romaneskno trilogijo Karla Mauserja Ljudje pod bičem. Sledi Ruda Jurčec, ki je leta 1954 objavil zapis o slovenskem popotovanju francoskega pisatelja Marcela Schneiderja, ki Antigono primerja z žalovanjem slovenskih žensk za žrtvami druge svetovne vojne. In še druge.

    V »slovenskem marksizmu« avtor izpostavlja Josipa Vidmarja in Juša Kozaka, tudi Miška Kranjca in Bratka Krefta, potem se posveti »ontološki nepokorščini Polinejka« v Antigoni Dominika Smoleta, ki pripelje do vprašanja »ontološke krize« in »slovenskih Polinejkov«. Slednje, pokaže, se inkarnira v javnem diskurzu slovenske fenomenološke šole. Od Smoleta prek Kocbeka je Antigona našla svojega slovenskega Polinejka, zapiše. To je leta 1990 pripeljalo do državne spravne (spominske) slovesnosti v Rogu, toda Antigona je na slovenskih tleh »Polinejka našla in pokopala skoraj natanko trideset let prej, na odru Viteške dvorane«.

    Od božjega zakona
    do zakona biti

    Tako avtor pride do Tineta Hribarja. Označuje ga kot enega najpomembnejših in najvplivnejših filozofov zadnjega pol stoletja. Že leta 1979 se je posvečal »filozofiji tragedije in tragediji filozofije«. Naslednje leto je nastopil v diskusiji ob 20. obletnici Smoletove Antigone. Ob njej je stavil na »tretjo pot«, onkraj »revolucionarne« in »institucionalne« etične paradigme. V ta projekt se je vključila tudi žena Spomenka Hribar. O povojnih pobojih je Hribar spregovoril v sloviti 57. številki Nove revije. Akterje slovenskega revolucionarnega nasilja je povezal z likom Kreonta. V analizi Kocijančič pokaže, kako je Hribar prepletel antimarksizem in antikrščanstvo. Pokaže, kako je stavil na dvoje: na vprašanje upora civilne javnosti proti represivnemu totalitarnemu režimu in na vprašanje povojnih pobojev v povezavi z Antigoninim prizadevanjem za pokop Polinejka. Pokaže na njegovo filozofsko popotovanje od Marxa do Heideggerja in Derridaja, tudi v navezavi na Dušana Pirjevca. Pri tem med drugim razvije kritiko do krščanstva, posebej katolištva, posebej slovenskega. V devetdesetih letih celo opredeli razmerje med nasiljem in krščanstvom.

     

    Avtor ima za osredje v tovrstnem razmišljanju obojih najznamenitejšo literarno variacijo antigonskega mita, Smoletovo Antigono. Od nje potegne prikaz posledic zanikanja Polinejka in iz nje potegne paralele s povojnim dogajanjem na Slovenskem.

     

    Potem avtor pokaže na razvoj njegove teorije o etiki svetosti in kako se je oprl na Heideggerjevo interpretacijo Sofokleja. Heideggerjeva interpretacija Antigone (predavanja iz leta 1942) je radikalno zaznamovala njegovo razumevanje Antigone, zapiše. Tu postavi temelje za izvirni etiški sistem, ki mu sledi vse do danes.

    Zato se avtor vpraša, ali slovenska sprava sledi »heideggerjevskemu projektu«. Hribar pri zasnutju svoje etike svetosti uporabi Heideggerjevo interpretacijo, da »zakon, s katerim Antigona utemeljuje svoje dejanje, v resnici ni božji zakon, temveč zakon biti«. Zakon biti poveže z zakonom mrtvih in živih. Nadaljevanje Hribarjevega postopka ima Kocijančič za problematično. Heideggerjev »zakon mrtvih«, meni, namreč izenači s svojim razumevanjem »posvečenosti mrtvih«, kar generira etično dolžnost živih, da pokopljejo mrtve. Potem pokaže na tridelni načrt Hribarjevega filozofskega projekta: prvič, temeljni Antigonin zakon ni božji zakon, temveč »zakon biti«, drugič, ta zakon je »zakon mrtvih« in »temeljni zakon živih«, in tretjič, ta zakon vedno in povsod narekuje, da je treba mrtve pokopati.

     

    Edvard Kocbek. Med prvimi je v slovenski prostor pripeljal resnico o povojnih pobojih. Foto Arhiv
    Edvard Kocbek. Med prvimi je v slovenski prostor pripeljal resnico o povojnih pobojih. Foto Arhiv

     

    Hribar se v tretjem napotilu oddalji od Heideggerja. Poveže zakon biti in etiko posvečenosti mrtvih, kar Heidegger zavrača. Hribar postavi tezo, da nepisani zakoni niso nepisani, ker jih ne bi bilo mogoče zapisati, temveč ker niso postave. »Ker niso napisani, jih ni mogoče odpisati.« Kocijančič s Kosovimi besedami pokaže, kako je Hribar »preheideggerjanil Heideggerja«. Hribarjeva teza poslej je, da če ne bomo upoštevali nepisanih zakonov, »bomo mimo najsvetejšega padli v brezno niča«.

    V sekularizaciji božjih zakonov

    V nadaljevanju avtor razpravlja o »protoreligioznih« in »(psevdo)religioznih« razsežnostih Hribarjevega spravnega projekta. V zadevi Antigone Hribar v navezavi na Heideggerja in Levinasa podpira specifično prednost etičnega pred ontološkim. Kritizira pa teološke razsežnosti teh tez. To avtor označi kot poskus sekularizacije božjih zakonov. Še več, pokaže, kako Antigona Hribarju služi kot platforma za kritiko krščanstva, kot vstop v »krščansko antropologijo brez Boga«, v obliko »ateističnega krščanstva«, v Hribarjevi samoopredelitvi približku modela »komunistične apropriacije krščanstva«. V metafizični »koaliciji« poleg krščanstva vidi tudi judovstvo in platonizem. V desetih božjih zapovedih vidi antitezo zakonom biti. Avtor Hribarjev projekt označi kot »poskus premostitve napetosti med sekularnostjo in religioznostjo«: »Boga zamenja bit, transcendenco zamenja 'druga stran sveta', Božje razodetje zamenja jasnina, svetloba biti.«

     

    Martin Heidegger. Tine Hribar je na podlagi njegove filozofije utemeljil svojo teorijo o etiki biti. Foto Arhiv
    Martin Heidegger. Tine Hribar je na podlagi njegove filozofije utemeljil svojo teorijo o etiki biti. Foto Arhiv

     

    Tako po avtorjevem mnenju razvije etični (ontološki) sistem, v katerem vzpostavi razvidno hierarhizacijo. Na prestol etike biti ustoliči življenje. Hribarjeva etika biti je torej »svojevrstna etika življenja«, ob čemer avtor vidi znake nekonsistentnosti. Njegovo etiko označi za naturalistično etiko življenja, »ljubezen v njej si zasluži prednostno mesto kot življenjska sila, kot sila porajanja in ohranjanja človeškega življenja«.

    Na koncu avtor predstavi svoj pogled na Antigono Slavoja Žižka in s tem zaokroži tok slovenske recepcije Antigone.

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    Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

    SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 09:26
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    Ko zdravje ne more čakati: hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    4. 11. 2026 | 13:41
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    Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

    Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
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    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    3. 11. 2026 | 09:11
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    Se je mogoče naučiti, kako uspeti v poslu?

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
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    Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

    Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
    3. 11. 2026 | 12:59
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    Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

    PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
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    BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

    BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
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    Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

    Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
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    Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
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    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
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