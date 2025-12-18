Pogovori z Bogom Eve Mahkovic: Drobci božjega v svetu vročine

Tretje avtofikcijsko raziskovanje pisateljice in dramaturginje Eve Mahkovic se naslanja na zunanje dogodke, ki življenje postavljajo na glavo.

Oktobra je pri založbi No! Press izšlo novo knjižno delo dramaturginje, prevajalke, pisateljice in predavateljice Eve Mahkovic. Tokrat se avtorica v oranžnordečih tonih vrže v dialog z vročino, njenimi vzvodi in posledicami. Rezultat tega dialoga je njeno najbolj osebno in hkrati najbolj univerzalno delo, oda žalovanju in ljubezni, ki ji ga uspe preseči. Tokratna obdukcija Eve Mahkovic se ne snuje okoli poriva raziskovanja lastnega notranjega sveta, ampak se naslanja na zunanje dogodke, ki življenje postavljajo na glavo. Začenši s poletno vročino, skozi katero avtorica popisuje posledice globalnega segrevanja tako za svet okoli nje kot na njen vsakdan. In zdi se (to je občutek ob branju, ne preverjeno dejstvo), kakor da so koncept in morebiti nekaj poglavij nastali prej, preden je v ...