Evropa kot duhovni in ne zgolj zemljepisni prostor

»Ena od največjih nevarnosti za današnjega pisatelja ali pesnika­ je v tem, da zavzame pozicijo ­novinarja in se hipno in instinktivno odzove na vsak družbeni­ fenomen: naloga literature je, da predstavljamo generalno sliko skozi intimne usode, ki so postavljene obenem v konkreten in brezčasen okvir,« je dejala Krisztina Tóth, letošnja gostja Dnevov poezije in vina na Ptuju.Toda to ne pomeni, da književniki ne bi smeli občasno predstavljati svojih stališč, še posebej ko se položaj usodno zaplete in lahko postanejo posamezne družbene anomalije nepovratne. To je Krisztina Tóth storila v Odprtem pismu Evropi, ko se je med ...