Evropski avtor naj bo človek med ljudmi

V nadaljevanju preberite:

Danes, 27. marca, so evropske države, med njimi Slovenija, na pobudo evropske komisije pod vodstvom komisarke za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariye Gabriel z raznimi dejavnostmi prvič zaznamovale dan evropskih avtorjev. Njegov namen je mlade spodbuditi k branju ter odkrivanju raznolikosti evropske literature.

Kot so poudarili pri evropski komisiji, je cilj dneva evropskih avtorjev »osvetliti, kaj vse lahko evropska književnost ponudi mlademu občinstvu, in spodbuditi zanimanje mladih za branje na zabaven in vključujoč način. Prav tako naj bi se okrepilo širjenje književnosti v Evropi in povečala konkurenčnost založniškega sektorja«.

Evropska komisija je za dan evropskih avtorjev med drugim priporočila bralne dejavnosti v šolah, organizirala pa je tudi turnejo evropskih avtorjev, ki so »obiskali šole, knjižnice in knjigarne ter prebrali del svojih del in spodbujali mlade k odkrivanju drugih evropskih avtorjev«, in enodnevno konferenco v Sofiji, namenjeno promociji branja. Udeležili so se je predstavniki ministrstev za izobraževanje in kulturo držav članic EU.

Kateri avtorji so bili na turneji po Sloveniji in kaj so- nam ob tem povedali?