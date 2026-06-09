Fantazija omogoča pisanje o smrti, korupciji in politiki

Pred kratkim je Slovenijo obiskal mojster mladinske fantazijske književnosti Jonathan Stroud, ki je slovenskim bralcem najbolj poznan po serijah Lockwood & Co. (Miš) ter Bartimejusova trilogija (Učila). Nastopil je na več dogodkih v Domžalah in Ljubljani, v pogovoru za Delo pa najprej izrazil navdušenje nad ovitki slovenskih prevodov serije Lockwood & Co. o mladih borcih zoper zlobne in morilske duhove. Prva dva dela je ekraniziral Netflix, v slovenščino pa je od nedavnega preveden še zadnji, Prazni grob.